Carriedo citará a los grupos el 14 y el 17 de noviembre para negociar el presupuesto

El consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, en una rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno
ABC

Valladolid

La Junta de Castilla y León, a través del consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, convocará el 14 y 17 de noviembre a los grupos políticos con representación parlamentaria para dialogar el proyecto de presupuestos para 2026. Entre los días 10 ... y 14, es decir, la próxima semana, los consejeros comparecerán en las Cortes para informar sobre el contenido de las cuentas en cada área, informa Ical. Según el calendario aprobado por el Parlamento, las comparecencias de los consejeros para explicar los presupuestos autonómicos se celebrarán entre los días 10 y 14 de noviembre. Así se informará con detalle del contenido de cada sección presupuestaria, aclarar dudas que pudieran plantear los grupos y acercar posiciones.

