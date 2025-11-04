Carriedo citará a los grupos el 14 y el 17 de noviembre para negociar el presupuesto

La Junta de Castilla y León, a través del consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, convocará el 14 y 17 de noviembre a los grupos políticos con representación parlamentaria para dialogar el proyecto de presupuestos para 2026. Entre los días 10 ... y 14, es decir, la próxima semana, los consejeros comparecerán en las Cortes para informar sobre el contenido de las cuentas en cada área, informa Ical. Según el calendario aprobado por el Parlamento, las comparecencias de los consejeros para explicar los presupuestos autonómicos se celebrarán entre los días 10 y 14 de noviembre. Así se informará con detalle del contenido de cada sección presupuestaria, aclarar dudas que pudieran plantear los grupos y acercar posiciones.

La propuesta de la Junta, sin embargo, no cuenta con la aceptación del PSOE de Castilla y León cuyo secretario general, Carlos Martínez, volvió ayer a insistir en su oferta de crear una comisión bilateral en la que participasen solo socialistas y populares, una opción que la semana pasada ya fue rechazada por el propio Mañueco. Para el dirigente socialista, en cambio, y PP y PSOE son las únicas alternativas «claras» de Gobierno para la Comunidad.

En este sentido, argumentó que llegar a acuerdos entre los dos grandes partidos políticos es «entendible» y subrayó que dicha negociación no pretende la exclusión del resto de fuerzas políticas. «No puedo entender el enfado de los grupos minoritarios que quieren utilizar su cauce parlamentario y que nosotros estamos abiertos al mismo. Pero o gobierna el PP y se le da continuidad a 40 años de Gobierno o lo hace el Partido Socialista. Y en esa disyuntiva creo que todos tienen que ser plenamente consciente que esta es una realidad absolutamente incontestable», aseguró.

Ayer, en el programa 'Cuestión de Prioridades' de Televisión Castilla y León, Alfosno Fernández Mañueco volvió a rechazar la oferta socialista: «Eso no tiene ningún sentido», dijo al respecto, defendiendo que «lo razonable» es que «lo que afecte a todos se dispute y se dialogue por parte del Gobierno de Castilla y León con todas las fuerzas políticas. ¿Por qué vamos a limitarnos a unos u a otros». «La tente está empeñada en tener follones y broncas o levantar muros», añadió.

Carlos Martínez reiteró que Fernández Mañueco no quiere unos presupuestos sino que «quiere aparentar que los quiere», y muestra de ello es que cuando recibió la carta para que procediera a negociar los mismos de forma bilateral entre PP y PSOE «se negó». «Su respuesta fue una negativa a ponerse a trabajar y poder trasladar una cuentas que permitan trasladar un proyecto político diferente», sostuvo.

Al proyecto de ley de presupuestos se refirió también el presidente de Junta, Alfonso Fernández Mañueco, durante su participación en la Junta Directiva del PP de Zamora en la que aseguró que «no son un trámite, son la admisión de esa ambición colectiva para hacer de Castilla y León una de las tres mejores comunidades». En este punto, arremetió contra PSOE y Vox «que van juntos poniendo palos en la ruedas y zancadillas». «Fingen estar enfrentados pero acaban unidos en el objetivo de atacar al PP. El PSOE tiene el interés de proteger los despropósitos de Sánchez y Vox de atacar al PP. con un mismo objetivo: torpedear los presupuestos». Frente a esta situación, el mandatario autonómico insistió en que «desde el PP no lo vamos a consentir porque vamos a defender unos presupuestos, que demuestran el compromiso con nuestra tierra». Por ello, volvió a pedir «altura de miras» a los grupos parlamentarios como «un primer paso para proyectar a Castilla y León y para construirla entre todos».