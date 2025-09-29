La campaña de vacunación frente a los virus respiratorios arranca el 14 de octubre en Castilla y León

Castilla y León arrancará la vacunación frente a los virus respiratorios el próximo 14 de octubre. Esa será la fecha en la que se iniciará la inmunización con carácter general, mientras que dos semanas antes, el día 1 de ese mismo mes, comenzará para los mayores en residencias, en centros de discapacidad, para mujeres embarazas y para los niños, un colectivo en el que en esta campaña como novedad la franja de edad se amplía de los 6 meses a los 8 años -antes era hasta los 5 años-.

Otro de los cambios que se prevén en esta temporada es que la inmunización frente al virus sincitial (VRS), que tradicionalmente se hacía solo en los recién nacidos, pasará desde este año a hacerse también en mayores de residencias, en los centros de discapacidad y a personas que forman parte de determinados grupos de riesgo, como aquellas que han tenido trasplantes.

La tercera de las novedades que se incluye en esta campaña es que la vacunación frente al Covid se administrará, de manera general, a los mayores de 70 años y no de 60, como se venía haciendo hasta ahora después de la decisión adoptada a nivel estatal en la Ponencia de Vacunas, tal y como ha explicado el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez en la rueda de prensa de presentación.

En total, para la campaña de 2025-2026 la Junta de Castilla y León ha destinado una inversión de más de 18 millones de euros para las dosis que harán frente a los diferentes virus respiratorios. Desde el próximo 14 de octubre, las respectivas poblaciones diana podrán solicitar cita previa para recibir la inyección de forma presencial, vía telefónica o a través de la aplicación Sacyl Conecta.

El 1 de octubre

Para aquellos en los que la inmunización arranca el 1 de octubre el pinchazo se hará en las propias residencias de mayores por parte de personal de enfermería o en los respectivos centros de salud para las embarazadas y los niños. En estas mismas instalaciones se hará también para la población diana general: los mayores de 60 años, personas de entre 9 y 59 con determinadas condiciones de riesgo, el personal sanitario y sociosanitario o de servicios públicos esenciales.

En los mismos lugares se administrará la inyección frente al Covid, que en esta ocasión será la vacuna monovalente frente a la nueva variante LP. 8. 1. de la cepa ómicron. En este caso, las vacunas irán llegando procedentes del Ministerio de Sanidad desde la última semana de septiembre y se prevé recibir más de 408.000 dosis.

En el caso de la vacuna frente a la bronquiolitis, para los recién nacidos desde octubre de 2025 y marzo de 2026 se realizará en los propios hospitales y en los centros de salud, mientras que los mayores las recibirán en las residencias y las personas con trasplante hematopoyético o pulmonar se hará en los hospitales. Para esta inmunización se han adquirido 13.000 dosis.

Por último, Vázquez ha animado a la protección frente a los virus respiratorios a todas las personas que forman parte de la población diana para «evitar» infecciones que pueden conllevar «complicaciones» y para evitar la «transmisión». Además, también ha llamado a vacunarse al personal sanitario porque de esa forma se «disminuirá» de forma importante la circulación.