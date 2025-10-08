El Ayuntamiento de Soria y Cesefor plantean crear refugios climáticos ante las olas de calor

El Ayuntamiento de Soria y Cesefor presentaron un proyecto ante Europa para crear refugios climáticos que sirvan para dar confort a los ciudadanos ante las olas de calor y los efectos, en general, del cambio climático. El alcalde de Soria, Carlos Martínez, ... junto a los técnicos de proyectos de Cesefor, Melanie Amato, Lola Cadarso y Hamza Brikiha, dieron cuenta hoy de la presentación de este proyecto en sendas convocatorias europeas.

El proyecto denominado 'Life Climate Shelters' pretende crear estrategias y herramientas para que las ciudades medianas puedan ser refugio del cambio climático con un diagnóstico de los riesgos de cómo están cambiando las las condiciones climáticas y cómo va a afectar a la población en la parte social y económica, tanto en la ciudad de Soria como en Bragança (Portugal) y Amalfi (Italia), donde se desarrollarán distintas soluciones basadas en la naturaleza y la arquitectura bioclimática.

El proyecto incluye la colocación de sensores que ayudarán a estudiar la mejor solución adaptada a esa zona de estudio en cada una de esas tres ciudades piloto. «Nos interesa poder realizar un diagnóstico de los riesgos de cómo está cambiando las condiciones climáticas de Soria y cómo es la evolución y, a partir de ahí, crear estrategias y mejorar la resiliencia urbana», destacó.

Segundo proyecto

El segundo proyecto, denominado Life Ener-Guía Soria, cuenta con un presupuesto que ronda 1,6 m millones de euros y pretende simplificar los trámites administrativos al ciudadano en la rehabilitación de edificios con la creación de una ventanilla única.

El proyecto cuenta con un presupuesto de 1,6 millones de euros del que se solicita cerca de 1,5 y con el que se pretende llegar, en el plazo de tres años, a más de 600 viviendas en 40 comunidades de vecinos. La actuación pasa por simplificar y centralizar el proceso de renovación energética para los propietarios de viviendas mediante la oferta de un servicio integral que cubra evaluación energética, el diseño técnico, obtención de permisos, selección de profesionales cualificados, supervisión de obras y la gestión financiera del proyecto.

También pretende fomentar la renovación energética de edificios residenciales privados promoviendo la adopción de soluciones energéticas sostenibles en edificios unifamiliares y multifamiliares, con un enfoque especial en edificios complejos y hogares en situación de vulnerabilidad energética.

Por último, pretende consolidar un portfolio de soluciones financieras específicas adaptadas al contexto de Soria para facilitar la inversión en renovaciones energéticas por parte de los propietarios de viviendas y brindar asesoramiento técnico continuo a propietarios y profesionales del sector mediante la oferta de servicios personalizados, incluyendo estudios de viabilidad y soporte en la selección de tecnologías energéticas eficientes y soluciones financieras.

Por último, plantea la inclusión y la conciencia ambiental mediante la participación activa de la ciudadanía en procesos participativos para la toma de decisiones y la configuración de proyectos de renovación energética.