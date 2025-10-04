FOROS ABC
Envases del siglo XXI: el envoltorio de un planeta cada vez más sostenible
'Reimaginando el packaging en la era de la transición ecológica' abordó el desafío de la gestión de los envases
La sede de Vocento ABC acogió el 29 de septiembre una nueva edición de los foros de 'ABC Natural', en esta ocasión bajo el título 'Reimaginando el packaging en la era de la transición ecológica'. Un encuentro de especialistas del sector en un contexto de transformación hacia modelos productivos más sostenibles, en el que el envase se ha convertido en un eje central del debate sobre economía circular, descarbonización e innovación responsable.
Las exigencias de un cambiante entorno normativo, las expectativas crecientes de los consumidores, la presión sobre los recursos naturales y la necesidad de repensar el diseño de productos (que obligan a todos los actores de la cadena de valor a actuar con rapidez, ambición y coherencia) formaron parte de los asuntos abordados en el encuentro.
Charo Barroso, responsable de 'ABC Natural' moderó esta jornada, que contó con la participación de Loli Monterrubio, product manager de Packaging y responsable de sostenibilidad de Antalis; Jose Guaita, socio director de la Entidad Administradora de Aevae (Asociación Española para la Valorización de Envases); Josep Teruel, director de negocio de Celulosa Moldeada de ENCE y Miguel Aguado, socio director de B Leaf y divulgador ambiental.
Era de desafíos
Monterrubio destacó la importancia de la colaboración activa (y de los años de experiencia) en este desempeño, afectado por los cambios normativos de los últimos años y la necesidad de homogeneización: «Las empresas intentamos cambiar nuestro modelo de negocio, hacer las cosas mejor, pero esto es una cadena y si no estamos todos en la misma dirección, es imposible avanzar; el mismo caso que si el cliente final no ve el valor añadido de nuestro trabajo». Todo un desafío para una compañía «que está a medio camino entre fabricante y cliente, en un cometido en el que trabajamos para muchos clientes pequeños (incluso de dos o tres personas) y medianos, que tienen que estar bien informados de las nuevas responsabilidades».
En el caso de Teruel, subrayó cómo «cuando la legislación cambia tan rápido, es un reto técnico saber y poder adaptarse. Pero estamos concienciados ante la importancia de acelerar el cambio ante el mandato del consumidor, de la sociedad. En Ence somos emprendedores en serie, con la sostenibilidad como objetivo, sea con biomasa, energía verde, biofertilizantes, celulosa moldeada (procedente de bosques certificados, de cultivo), etc.». Una 'hoja de ruta' en la que se incluyen vectores como «el medioambiental (reducción de huella e impulso de la circularidad), normativa (cumplimiento riguroso y anticipado de los cambios regulatorios), incentivos (soluciones que integren sostenibilidad, funcionalidad y competitividad) y cliente,en el centro de cada decisión».
Guaita, indicó (desde la experiencia en el sector 'agro' de su asociación' «la hiperregulación, sobre todo a nivel europeo, que impide llegar (trasposiciones mediante) al quid de la cuestión. Incluso parece que pronto tendremos un Real Decreto actualizado». Un camino, en todo caso, en el que, como recordó, en línea con el resto de participantes «la sostenibilidad ya es un factor de competitividad y en nuestro caso, el agricultor debe estar bien informado de todo el proceso, y de los cambios que, de hecho, no paran de suceder. Y por ello, hay que facilitar nuevas herramientas, nuevos instrumentos de formación e información».
Desde el ámbito de la consultoría (y como experto en cambio climático y salud), Aguado señaló la relevancia «de vigilar los 'sobreenvases' para ser más prácticos con opciones menos complejas, sin perder la información necesaria, esencial, al consumidor (con ejemplos como el pegamento que se vende al público, con plástico, cartón, etc.). En todo caso, hay que adelantarse al futuro, por ejemplo, en avanzar en el ecodiseño: si reducimos el peso de un material, lo estamos reduciendo en el transporte, en el proceso de logística... Lo que afecta a la salud del planeta afecta a las personas». Y reivindicó cómo «en España estamos en cabeza en aprovechamiento de materiales en la industria, lo mismo que en la concienciación social».
De interés general
En este contexto, Teruel resumió la esencia del trabajo de ENCE en celulosa moldeada: «Cubrimos las mismas funcionalidades del plástico, pero sin los problemas del plástico, con un producto neutral desde el punto de vista operacional-industrial y ambiental en todo el proceso, para crear un monomaterial no creado a partir de materiales fósiles».
Monterrubio añadió cómo el ecodiseño es el mayor desafío en su actividad: «Cuando tenemos que diseñar una solución para el cliente, lo primero es pensar en su funcionalidad mientras se protege el medioambiente, con una decidida apuesta por materiales renovables. A veces hay que usar plásticos, no hay que demonizar ningún material. Y, siempre, facilitar mucho la reciclabilidad». Precisamente, los participantes coincidieron en que el plástico es la única solución en algunos casos, como en los sanitarios (y que, en todo caso, hay que avanzar en su tratamiento para que afecte cada vez menos al entorno.
Guaita añadió la importancia de actuar «con escalabilidad y aplicabilidad, con una correcta valorización, en un contexto en el que trabajan muchas empresas, con mucha inversión y en el que debemos ser conscientes de que los materiales deberán ser reciclables, reutilizables, compostables, o no serán». Un sector, en su caso, que cuenta con materiales sensibles como los propios de ser «fitosanitarios (que, digamos, matan) o fertilizantes». Y Aguado completó una de las rondas de participación con una reflexión sobre la importancia «de combinar tecnología y concienciación social para seguir avanzando con garantías en este terreno. Y fomentar la bonificación, como alternativa a las multas, en un país en el que hemos demostrado que podemos hacer las cosas bien (y seguro que las haremos mejor)».
Un encuentro, en suma, que sirvió como toma de temperatura y proyección de lo que se puede conseguir para contribuir a cerrar el círculo de la economía sostenible, con la indudable necesidad de la seguridad jurídica (y financiera, con soluciones de inversión a largo plazo) como ejes de una cuestión de interés general estratégica, sistémica y colectiva que requiere nuevas formas de colaboración intersectorial, espacios de diálogo honesto y alianzas para la acción transformadora.
