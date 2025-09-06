Suscribete a
Dos muertos y un herido grave en un tiroteo en un bar de Sevilla

Sanabria , la eterna superviviente

He regresado a la Sanabria de la España Vacía que arde más deprisa, víctima de las políticas infames, absurdas

El lago de Sanabria, durante el atardecer de este sábado
El lago de Sanabria, durante el atardecer de este sábado
Ana Pedrero

Zamora

He regresado a Sanabria después del fuego. Escribo desde la misma orilla del Lago con sus aguas transparentes, sin rastro de las cenizas que hace nada volaban por el aire. Estas montañas, estas aguas espejo de las edades del hombre; agua, montañas donde se escribe ... mi vida. He regresado a la Sanabria apacible que tantas noches en vela ha pasado con un fuego incontrolable a las puertas. Ese fuego desmadrado que a la Junta, al presidente Mañueco y al consejero Quiñones se les fue de las manos por una falta de recursos y previsión imperdonable. No aprendieron nada en 2022, cuando ardía entera la Sierra de La Culebra, cuando se perdieron vidas, flora, fauna, paisajes, recuerdos. No hubo responsabilidades, ceses ni dimisiones, y ahora, otra vez, el cielo era naranja y el aire irrespirable, y las lágrimas, el miedo, y la mirada aterrorizada de tantos ancianos desplazados de sus casas, sus vidas, su paz. No hubo responsabilidades como supongo que no las habrá tampoco ahora, mientras intentan arreglar con dinero lo que nunca nos podrán devolver. No nos merecemos esta condena.

