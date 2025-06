Un alumno usurpó la identidad del profesor para acceder a los datos del portal de Educación de Castilla y León

Un alumno de un centro educativo de la Comunidad usurpó la identidad y la clave de acceso al portal Educacyl de un profesor, lo que le permitió llegar a datos de escolares, profesores y familias de una web que utiliza la comunidad educativa en todas sus gestiones, tanto diarias como extraordinarias. Un incidente que explicó ayer el consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, quien reconoció así un fallo en la seguridad del sistema, aunque en ningún caso quiso hablar de ciberataque, término que se utilizó en un primer momento cuando se empezaron a conocer los hechos.

Carriedo explicó que el alumno había tenido acceso a los datos del portal, aunque no aclaró en qué cantidad -sólo la información de las aulas dependientes del profesor suplantado o de todo el sistema-, si bien matizó que «no consta un uso indebido de los mismos». En cualquier caso, aseguró que se han trasladado los hechos a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para que lleven a cabo las oportunas investigaciones y, sobre todo, se pueda conocer qué datos ha podido conseguir el alumno.

Lo sucedido ha llevado al Grupo Parlamentario Socialista a exigir la comparecencia «urgente» en las Cortes de la consejera de Educación, Rocío Lucas, para que explique estos hechos. Así lo anunció el portavoz de Educación, Fernando Pablos, para quien con el reconocimiento del ciberataque que «ha puesto en peligro datos personales de profesorado, estudiantes y sus familias», la política soriana «también está reconociendo que mintió ante el Pleno de las Cortes», en referencia a su intervención el pasado 10 de junio en respuesta a una pregunta parlamentaria.

En este sentido, fuentes de la Consejería negaron este extremo al destacar que ese día Lucas confirmó un «intento de acceso no autorizado» como se recoge en el diario de sesiones. «Si se tienen noticias de algún intento de acceso no autorizado, como el recientemente acaecido, se actúa de inmediato y se abre la oportuna investigación sobre el origen y alcance del incidente», afirmó la consejera en sede parlamentaria, por lo que desde su departamento concluyen que «es falso que negara los hechos» y sí detalló que no existía constancia del robo de datos de ninguna cuenta.

Sin embargo, para Pablos, Lucas ahora sólo tiene «dos posibilidades». o dar explicaciones «inmediatamente y con transparencia» o «dimitir». «Es muy grave la obtención ilícita de datos miles de personas de la Comunidad e igual de grave es que, sabiéndolo, mintiese en la sesión plenaria del parlamento», incidió el salmantino.