Suscribete a
ABC Premium
Audio
Una grabación a Leire Díez apunta a Ferraz: «Yo soy la persona que ha puesto el PSOE»
Ministerio de Igualdad
El Gobierno avisa de una nueva incidencia en las pulseras antimaltrato

Alerta en Castilla y León por polvo africano desde este miércoles

Afectará especialmente a la zona este de la Comunidad

Gonzalo Santonja: «Mucho antes de fin de año Las Médulas estarán como estaban»

Carlos Mazón, en directo: comparecencia del presidente en funciones de la Comunidad Valenciana y última hora desde Valencia hoy

Calima en la capital leonesa en una foto de archivo
Calima en la capital leonesa en una foto de archivo ical

ABC

Valladolid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio recomienda tomar medidas de precaución ante la continuada predicción de altas concentraciones de partículas de polvo en el aire procedentes del norte de África que comenzará este miércoles 12 de noviembre, y se ... estima que dure varios días, con especial afección en el este de Castilla y León.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app