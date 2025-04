El PSOE confía en un vuelco que haga a Tudanca presidente

Aunque cuando en diciembre el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, anunció la convocatoria adelantada de elecciones autonómicas, para el PSOE supuso un contratiempo inesperado, según ha ido avanzando la campaña los socialistas han visto cada vez más motivos para ser optimistas . Tanto que Pedro Sánchez intensificó a última hora su presencia en la recta final, sumando dos mítines seguidos los dos últimos días de campaña para respaldar al candidato, Luis Tudanca . Lo hizo el jueves en Burgos, en un acto donde también participó el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y de nuevo ayer en Valladolid, donde los socialistas cerraban la campaña con el alcalde de la capital de la región, Óscar Puente, como anfitrión.

Durante su discurso, Tudanca aseguró que Mañueco convocó las elecciones «porque no supo oponerse a las órdenes de Pablo Casado» insistiendo una vez más en que lo que motivó la decisión del dirigente del PP fueron razones internas del propio partido. Y vaticinó que «les vamos a dar una lección que no olvidarán». Sánchez, por su parte, afirmó al inicio de su discurso que «cuando la derecha precipitó las elecciones no lo hizo pensando en los intereses de Castilla y León».

El optimismo de Sánchez y Tudanca tiene, al menos, un hecho a cierto al que agarrarse, que no es otro que la evolución de las encuestas. Al margen de los barómetros del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), que con la polémica habitual que rodea al instituto público desde que lo preside José Félix Tezanos, han venido dibujando un escenario de empate técnico entre PP y PSOE, otros sondeos vienen reflejando una tendencia a la baja del PP.

Aunque ya en la primera semana de campaña fuentes socialistas se mostraban confiados en que la evolución de su intención de voto era óptima para sus intereses. Tudanca ha recordado toda la campaña, y lo hizo el pasado miércoles durante el debate en televisión con Mañueco y el candidato de Ciudadanos, Francisco Igea, que su candidatura fue la más votada, la vencedora de los comicios, en mayo de 2019. Aunque entonces la estrategia de Ciudadanos de pactar solo con el PP en todos los territorios frustró su expectativa de alcanzar el poder. Ahora, dada la situación radicalmente distinta del partido naranja, que aspira a mantenerse en las Cortes de Castilla y León, y dado el perfil de Igea, que siempre ha confesado que hace tres años era más partidario de un pacto con el PSOE, los socialistas ven posible que el domingo haya más procuradores de su lado que los que puedan sumar PP y Vox.

La irrupción del partido que lidera Santiago Abascal, que si se cumplen todos los pronósticos demoscópicos aumentará notablemente su número de procuradores, ha servido además a Tudanca para agitar el discurso del miedo a «la ultraderecha». El candidato socialista volvía a repetir anoche en la Cúpula del Milenio de Valladolid, ante más de un millar de personas, que «solo hay dos caminos» ante la cita en las urnas del domingo, y que no son otros, a su juicio, que el de un gobierno presidido por él mismo, con el apoyo de varios partidos, incluidos los vinculados a la plataforma España Vaciada como Soria ¡YA!, o uno de Mañueco con Vox dentro de la Junta.

Anuncios del Gobierno

Sin duda, además de su importante papel en campaña, con hasta cinco mítines en otras tantas provincias, del optimismo de Sánchez ante el resultado electoral del domingo da cuenta la intensa agenda del Gobierno durante las dos semanas de campaña. Las dos reuniones del Consejo de Ministros celebradas en ese periodo se han saldado con anuncios muy importantes que llevaban tiempo postergados. Así el Perte Agroalimentario con una inversión contemplada de 1.000 millonesde euros aprobado el pasado martes. Y así el plan de descentralización institucional aprobado siete días antes, que incluye una fuerte inversión para el cuartel de Monte La Reina en Zamora, como anunció el propio Sánchez en esa provincia.

El PSOE ha echado el resto, en una comunidad donde no gobierna desde que Tudanca tenía nueve años . El último presidente socialista de Castilla y León, Demetrio Madrid, asistía al cierre de anoche y era ovacionado por los simpatizantes. La mayoría no pudo votarle, lo que da cuenta de la larga travesía en la oposición que Tudanca aspira a dar por finalizada este domingo.