Resultados elecciones en Castilla y León, última hora en directo | El PP gana pero necesita a Vox

Este domingo 13 de febrero se celebran las elecciones autonómicas de Castilla y León . Estos comicios, los primeros de este 2022, fueron convocados de forma anticipada por Alfonso Fernández Mañueco (PP) el pasado 20 de diciembre, cuando su partido rompió relaciones con la formación naranja de Francisco Igea , con la que gobernaba en coalición.

Están llamados a las urnas un total de 2.094.490 electores . De ellos, 1.934.411 residen en Castilla y León y los 160.079 restantes residen en el extranjero pero tienen municipio de inscripción en la comunidad. En total se reparten 81 procuradores en las nueve provincias en el Parlamento regional de Castilla y León. La mayoría absoluta está situada en 41 escaños .

00:20 Fin de la retransmisión electoral Tras una jornada electoral clave en el calendario, que podría marcar el devenir de un nuevo ciclo electoral a nivel nacional, el PP ha ganado las elecciones autonómicas en Castilla y León con 31 escaños, sin alcanzar mayoría absoluta, por lo que necesitará pactar con otras formaciones para que el actual presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, vuelva a ser investido presidente. Con el PSOE (28) como segunda fuerza y Vox disparado con 13 procuradores, la noche a punto ha estado de complicarse para el PP. La formación tendrá que sentarse a hablar, y negociar, con un Vox muy crecido, aunque el punto de partida de los populares es no tener un Gobierno bicolor con los de Juan García-Gallardo y Santiago Abascal. Sigue toda la actualidad electoral en ABC.es y no te pierdas este lunes, a las 21.00h el 'Especial elecciones', un programa audiovisual especial con el análisis de los resultados del 13-F. Muchas gracias por acompañarnos en esta jornada y buenas noches.

23:54 Diez claves en datos para entender los resultados electorales ¿En cuántos municipios ha ganado Vox? ¿Qué ha ocurrido en las capitales de provincia? ¿Dónde ha ganado Soria ¡Ya!? Lee el artículo completo de Luis Cano aquí.

23:33 Raúl de la Hoz (jefe de campaña del PP): "Imperará la sensatez y será fácil llegar a acuerdos" El jefe de campaña del PP de Castilla y León, Raúl de la Hoz, ha valorado como "extraordinariamente positivo" para su formación la jornada electoral y ha recordado que venían de un resultado "adverso" y este 13-F ha conseguido un "respaldo mayoritario". A partir de ahora, ha señalado que toca dialogar "desde mañana mismo", una vez "captado" el mensaje lanzado por la ciudadanos de Castilla y León. "Si entendemos el mensaje que nos ha mandado será fácil alcanzar acuerdos. Finalmente imperará la sensatez y será fácil llegar a acuerdos", ha pronosticado.

23:32 Vox exige entrar en el Gobierno regional tras multiplicar sus resultados A orillas del Pisuerga, en una gélida noche con aguanieve, Vox celebró este domingo una velada cargada de euforia que puede suponer un punto de inflexión en la corta vida de la formación derechista. El salto a la madurez política o, lo que es lo mismo, la entrada en gobiernos y la asunción de responsabilidades de gestión. Ese es el objetivo del partido de Santiago Abascal ahora, tras obtener trece procuradores en las Cortes de Castilla y León. El primer mensaje del líder nacional, pasadas las diez de la noche, no dejó lugar a la interpretación: «Qué cara de vicepresidente se le está poniendo a Juan García-Gallardo». Sigue leyendo el artículo de Juan Casillas Bayo aquí.

23:22 El CIS volvió a fallar El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), presidido por el socialista José Félix Tezanos, ha vuelto a fallar en el último sondeo 'flash' que lanzó el pasado lunes 7 de febrero, donde daba al PSOE como ganador de los comicios de Castilla y León, infló las horquillas de Ciudadanos y Podemos e infravaloró el resultado que iba a obtener Vox.

23:22 Las nuevas Cortes de Castilla y León contarán con 25 caras nuevas entre sus 81 procuradores Las Cortes de Castilla y León, formadas por 81 procuradores y que se constituirán el próximo 10 de marzo, contarán con 25 caras nuevas, un 30,8 por ciento de los electos, en su mayoría pertenecientes a Vox, la plataforma Soria ¡Ya! y Unión del Pueblo Leonés (UPL), mientras que en el caso de los socialistas repiten todos y en el PP entran ocho nuevos.

23:16 Santos (UPL): “Que PSOE y PP no olviden, que este mensaje también va para ellos. Que no escondan la cabeza debajo de la tierra” “Quiero enviar un mensaje a los que nos han atacado. Hoy, la ciudadanía ha mandado un mensaje claro, el mismo que sale en las encuestas que dicen que no estamos a gusto en este marco territorial. Que PSOE y PP no olviden, que este mensaje también va para ellos”. Es una de las manifestaciones que ha hecho el líder del la Unión del Pueblo Leonés y cabeza de lista, Luis Mariano Santos, tras conocer que el partido logra tres procuradores autonómicos con un resultado que describió como “el mejor de la historia” para la formación. FOTO: ICAL

23:04 Adriana Lastra considera que la fragmentación ha penalizado al PSOE y carga contra un PP que arrastra a Castilla y León a la “involución” La vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, ha consdierado que la fragmentación de las candidaturas locales “ha penalizado” el resultado de su partido en Castilla y León, donde ha pesar de ganar, cargó contra el “rotundo fracaso de la apuesta” de Pablo Casado y Alfonso Fernández Mañueco, que entregan al PP “tras años de inmovilismo, a la involución”. “El temor es que arrastren con ellos a Castilla y León”, ha dicho, para lamentar que si los populares querían logra un “efecto Ayuso, han logrado un efecto Vox” tras una “campaña del odio” en la que “sólo le ha faltado pedir el voto” para los de Santiago Abascal.

23:04 Podemos sufre un nuevo golpe regional en CyL y cosecha otro fracaso electoral Unidas Podemos ha vuelto a sufrir un golpe electoral en los comicios de Castilla y León, tras perder uno de sus procuradores pese a confluir por primera vez con IU en esta región, y tropieza en su estrategia de rearme territorial, que priorizó tras la renuncia a la política del exvicepresiente Pablo Iglesias. De esta forma y tras dos citas con las urnas en el que consolidó su 'suelo electoral', como fue el caso de Cataluña y las elecciones en la Comunidad de Madrid, donde elevó su presencia pero supuso el final de la carrera política de su exlíder; el espacio confederal sufre de nuevo un duro retroceso como experimentó en las autonómicas de Galicia y País Vasco de 2020.

22:55 Ángel Ceña (Soria ¡YA!): "Vamos a llevar la voz de Soria a las Cortes" El candidato de Soria 'YA!, Ángel Ceña, ha dado las gracias a los ciudadanos de Soria y ha significado que el resultado obtenido (tres escaños al 95 por ciento escrutado) es "un reto muy importante y esperamos estar a la altura". Ha subrayado también su intención de llevar la "voz" de Soria "a las instituciones, la Junta y las Cortes". FOTO: ICAL

22:53 UPL celebra con cautela sus tres procuradores a la espera del escrutinio general UPL ha celebrado su crecimiento en número de votos, lo que les ha llevado a lograr tres escaños en el parlamento regional, dos más que en los comicios de 2019, a la espera de los resultados totales procedentes del escrutinio general. La alegría se desbordaba en el Hotel Infantas de León dónde está siguiendo UPL la noche electoral, algo que contrastaba con la "calma" que pedía el candidato a la presidencia por la formación leonesista, Luis Mariano Santos, quien ha pedido esperar a los resultados oficiales.

22:47 Errejón insiste en que el PP sale "debilitado" El líder de Más País, Íñigo Errejón, ha subrayado que el adelanto electoral en Castilla y León solo le ha servido al PP para salir "debilitado" e "hipotecar" su imagen nacional, pues necesitará a Vox como socio para gobernar. Así lo ha indicado en Twitter tras el avanzado escrutinio de estos comicios regionales.

22:47 Francisco Igea: "Han dicho que no pactarían con Vox. Van a tener que demostrarlo" El candidato de Cs, Francisco Igea, ha comparecido con semblante compungido, pese a que lo ha intentado simular con medias sonrisas. En su intervención, ha lanzado un órdago a Alfonso Fernández Mañueco, su socio de Gobierno hasta hace mes y medio, y le retó a no acordar con Vox, como todas las cuentas electorales vaticinan. “Ya les hemos oído hoy. Dijeron que no negociarían nunca un gobierno con Vox. Van a tener que demostrarlo”, ha apelado al PP, para añadir que “el pacto de la derecha con la ultraderecha no es el futuro que queremos para nuestro país” y pronosticó que Ciudadanos “trabajará para que no se haga”. Ha asegurado que no está satisfecho con los resultados obtenidos en las elecciones, aunque ha indicado que estos comicios se convocaron por Alfonso Fernández Mañueco para "conseguir una mayoría absoluta y sacar a Ciudadanos de las Cortes". "No ha ocurrido ninguna de las dos cosas", ha manifestado Igea, cuya formación ha perdido once procuradores y se ha quedado sólo con uno. Ha lamentado que "hoy tenemos una comunidad más inestable, más polarizada y con más problemas para avanzar en una situación muy delicada". FOTO: ICAL

22:37 Luis Tudanca: "Otros vendrán que harán más y lograrán que el cambio llegue a esta tierra" El candidato socialista Luis Tudanca, con semblante serio, ha felicitado a Alfonso Fernández Mañueco (PP) como ganador de las elecciones a la vez que ha asegurado que convocar unos comicios anticipadamente tenía el "riesgo" de que los populares abrieran la puerta a Vox y "lo han hecho de par en par". "Hoy el PP depende de un partido de extrema derecha que no solo cuestiona el estado autonómico, sino que también lo hace con derechos y libertades de distintos colectivos, afirma, antes de indicar que no ha conseguido el "objetivo de conseguir una mayoría de cambio". "Lo he dado todo, me he vaciado trabajando por esta tierra, pero no ha sido suficiente", expresa, antes de asegurar que "otros vendrán que harán más y lograrán que el cambio llegue a esta tierra" FOTO: ICAL

22:28 Mañueco: “Voy a dialogar con todos para formar un gobierno de todos y para todos” El candidato del PP, Alfonso Fernández Mañueco, está destacando durante su comparecencia que "el PP ha ganado las elecciones en Castilla y León". Para el popular, "el futuro de Castilla y León ha ganado las elecciones. Ahora empieza un nuevo futuro para esta tierra". Mañueco ha agradecido a todos los que han votado al PP y han participado en esta jornada electoral. "España entera nos estaba mirando y hemos estado a la altura de las circunstancias. Estoy muy satisfecho con el resultado", ha significado el candidato popular, que ha adelantado que "dialogará con todos" para "formar un gobierno de todos y para todos". FOTO: ICAL

22:19 Juan García-Gallardo: el joven desconocido que tiene la llave del gobierno en Castilla y León Juan García-Gallardo cumplirá 31 años en pleno fragor constituyente de las Cortes autonómicas y de conformación de Gobierno. Es, con diferencia, el más joven de todos los aspirantes a presidir la Junta.

22:14 Santiago Abascal: ¡Qué cara de vicepresidente se le está poniendo a Juan García-Gallardo! Santiago Abascal, bajo la lluvia en Valladolid, deja las cosas claras: "Qué cara de vicepresidente se le está poniendo a Juan García-Gallardo". Rugen decenas de simpatizantes con paraguas con la bandera de España.

22:09 Toño Palomar (portavoz de la plataforma Soria ¡YA!): "Hablaremos con quien quiera hablar con nosotros" Toño Palomar, portavoz de la plataforma Soria ¡YA! ha destacado que su formación es la más votado de la provincia. En una breve intervención en su sede en Soria ha apuntado también que hablarán con quien quieran hablar con ellos, "pero como ya hemos dicho, no con quien esté fuera de la Constitución y no respete los derechos fundamentales"

22:05 Ciudadanos continúa desangrándose y pasa a la irrelevancia también en Castilla y León Las elecciones de este domingo en Castilla y León han dejado claro que la sangría de votos continúa en Ciudadanos y que su candidato, Francisco Igea, pese a que ha conseguido renovar su escaño por Valladolid, no ha logrado poner un torniquete en la herida que se abrió en el partido tras las generales de noviembre de 2019.

22:05 Mañueco llega al hotel 'centro de operaciones' del PP entre gritos de '¡presidente!' El candidato popular Alfonso Fernández Mañueco llega al hotel Alameda Palace de Salamanca, centro de operaciones de la candidatura popular para seguir los resultados de las elecciones autonómicas celebradas hoy, entre gritos de '¡presidente!' de los afiliados y simpatizantes que le esperaban en el 'hall' del hotel. Mañueco, que nada más llegar al hotel fue abordado por una nube de cámaras y micrófonos, no ha querido aún ofrecer declaraciones,

22:01 85% escrutado El PP gana en Castilla y León pero necesitará pactar con Vox para gobernar, con el 85% del voto escrutado.

21:54 La Junta valora el "éxito de organización" de la jornada electoral El consejero de la Presidencia en funciones, Ángel Ibáñez, ha destacado el "éxito de organización" en la jornada electoral. En su comparecencia, diez minutos antes de la llegada de las 10.00 horas, y con más del 80 por ciento escrutado, ha subrayado que "el PP ha ganado las elecciones" con el 31,87 por ciento de los votos y 31 procuradores. No ha querido valorar, en cambio, la bajada en la participación.

21:44 Pablo Sáez (Vox): "Hemos sembrado y pronto veremos germinar la semilla" El diputado nacional de Vox por Valladolid, Pablo Sáez, se felicita por el "extraordinario" resultado. "Hemos sembrado y pronto veremos germinar la semilla". Ha destacado también que Vox "entra con fuerza en las Cortes" para defender sus "propuestas, sin complejos, con firmeza y con ilusión". Cuando esté más avanzado el escrutinio, saldrán Santiago Abascal y Juan García-Gallardo.

21:38 60% escrutado El PP logra 31 diputados en Castilla y León y Vox sube de 1 a 13. Sigue todos los resultados minuto a minuto en ABC.es.

21:37 Javier Maroto: "Objetivo cumplido. La izquierda no podrá ya montar otra moción de censura en Castilla y León" "Objetivo cumplido. La izquierda no podrá ya montar otra moción de censura en Castilla y León, como ya hicieron en la Región de Murcia y la Comunidad de Madrid. Sanchez ha vuelto a perder", ha señalado en su perfil de Twitter el portavoz de los populares en el Senado

21:36 Pruebas de sonido ya a las puertas del hotel Santa Ana de Valladolid. Empiezan a llegar los primeros simpatizantes pese al frío. Ambiente de fiesta en Vox, a la espera de su primera valoración oficial. FOTO: ICAL

21:33 El escrutinio supera el 50 por ciento pasada hora y media del cierre de los colegios electorales Con algo más del 50 por ciento escrutado, el PP consigue 31 escaños en las elecciones de Castilla y León; el PSOE, 28; Vox, 13; UPL, 3; Soria ya, 3; Podemos, 1; Cs, 1; Por Ávila, 1

21:26 Escrutinio del 40 por ciento Pasadas las 21.20 horas de la noche, se ha alcanzado el 40% del escrutinio de los votos. El PP gana pero necesitaría pactar con Vox.

21:21 A las 21:30, Pablo Sáez, diputado nacional por Valladolid, dará las primeras declaraciones públicas de Vox para valorar los primeros datos conocidos en el escrutinio. Con el 34% escrutado, Vox obtiene 13 escaños y el PP lo necesita para gobernar.

21:20 Escrutinio por provincias En Ávila, con el 20,78% escrutado, PP consigue tres escaños, PSOE dos, Vox uno y Por Ávila uno

En Zamora, con el 27,86% escrutado, el PP obtiene tres escaños, el PSOE otros tres y VOX logra uno que arrebata a Cs

En Burgos, con 24,7% de los votos escrutados, PP obtiene cuatro escaños, PSOE otros tantos, Vox dos y UP uno

En León, con el 23,11% escrutado, el PSOE obtiene cinco procuradores, el PP cuatro, UPL dos y Vox otros tantos

En Salamanca, con el 41,4% escrutado, el PP obtiene cinco escaños, el PSOE tres y Vox dos

En Palencia, con el 29,63% escrutado, el PP obtiene tres escaños, otros tantos el PSOE y Vox uno

En Soria, con el 21,29% escrutado, 'Soria YA' obtiene dos procuradores, igual que PP, mientras que PSOE logra uno

En León, con el 23,11% escrutado, el PSOE obtiene cinco procuradores, el PP cuatro, UPL dos y Vox otros tantos

En Segovia, con el 20,89% escrutado, el PP logra tres escaños, PSOE dos y VOX uno que arrebata a Cs

21:19 La participación va a estar al menos 3 puntos por debajo del 65,8% de hace dos años

21:12 El PP ganaría las elecciones, pero necesitaría pactar para gobernar Con el 20% escrutado, el PP habría ganado las elecciones autonómicas en Castilla y León con 33 escaños, pero sin alcanzar mayoría absoluta por lo que necesitará pactar con otras formaciones para que el actual presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, vuelva a ser investido presidente.

La cita fortalece a Vox que a esta hora supone la única opción de los populares para alcanzar la mayoría absoluta y gobernar. El partido de Santiago Abascal pasa de un escaño a 14. 

21:01 María Sánchez afirma que la participación ha subido en las ciudades y destaca que "puede ser una buena noticia para Unidas Podemos" María Sánchez, la número dos de Unidas Podemos por Valladolid, ha destacado en su primera valoración tras el cierre de las urnas que la participación "ha subido en las ciudades y ha descendido en las zonas rurales", un hecho que en su opinión "puede ser una buena noticia para Unidas Podemos, ya que la izquierda gobierna en varias ciudades de Castilla y León".

21:00 Una hora después del inicio del recuento, Cs sigue sin sacar ningún procurador A las 21.00 horas, una hora después del cierre de los colegios electorales y el comienzo del recuento electoral, el voto escrutado alcanza algo más del 15 por ciento. Por el momento, Ciudadanos sigue sin sacar ningún procurador

20:59 Cuando faltan cinco minutos para alcanzar las 21.00 horas, se han escrutado un 12% de los votos y la participación se sitúa, en estos momentos, en el 64%. Aunque es pronto para pronosticar el resultado final, el PP se sitúa a la cabeza, seguido por el PSOE y VOX.

20:51 El director de campaña de Cs, José Miguel García, ha confiado en que la formación naranja logre unos resultados mejores a los que le dan las encuestas a pie de urna y que apuntan, en su mayoría, a un único escaño para Cs, al tiempo que ha destacado la "madurez increíble" demostrada por la población de la Comunidad durante esta jornada electoral. El director de campaña de Cs, José Miguel García / FOTO: ICAL

20:44 "Optimismo" en la agrupación de electores Soria ¡Ya! "Optimismo" en la agrupación de electores Soria ¡Ya! con los primeros datos que se van conociendo tras la votación de este 13 de febrero. "Los primeros resultados nos son favorables y esperamos que así sea también al final de la noche", asegura su portavoz, Carlos Vallejo, quien confía en que los sorianos hayan entendido que "hay otra forma de hacer política" y en poder llevar "la voz de Soria a las instituciones"

20:43 La presidenta de los socialistas europeos, Iratxe García, ve unos sondeos "muy abiertos" en estos primeros minutos posteriores al cierre de los colegios electorales en Castilla y León y cree que en una Comunidad "con tantas circunscripciones" como ésta "habrá que esperar hasta el último momento".

20:35 Media hora ya de recuento electoral Primeros datos del escrutinio de las elecciones en Castilla y León. Por el momento, se trata de resultados que afectan al 2,07% del voto escrutado. Son tan solo 27.719 papeletas contadas de un censo de 1.934.412 electores. Recuento de votos en Ciudad Rodrigo / ICAL

20:34 A esta hora, el PP da por ganadas las elecciones: "Misión cumplida"

20:33 Santiago Abascal sigue el escrutinio con su dirección en una sala reservada del hotel Santa Ana, en Valladolid. De momento hay calma en el ambiente, aunque había un optimismo contenido en varios dirigentes. Vox podría conseguir la fuerza suficiente para exigir su entrada en el Gobierno de Castilla y León.

20:33 Minutos después de que se cerraran los colegios electorales a las 20 horas, Pedro Sánchez se ha expresado así mediante un mensaje en Twitter: "Gracias a las personas que han estado hoy en las mesas electorales y a los servidores públicos que han trabajado para que este #13F se desarrolle con normalidad", ha escrito. No ha hecho mención a los resultados de la encuesta de GAD3 para ABC.

20:23 Hace una media hora ha llegado a la sede de la agrupación de electores Soria ¡YA! el candidato número 1, Ángel Ceña, acompañado de otros candidatos e integrantes de Soria ¡YA!

20:20 Primera valoración del PP tras las encuestas de las ocho de la tarde

EL PP gana las elecciones, el PSOE pierde. Fuentes del PP subrayan que "el PP habría ganado las elecciones en Castilla y León y el PSOE sería el gran derrotado". " Desde las mociones de censura contra el Partido Popular, el PP seguiría con su tendencia de ganar todos los comicios celebrados hasta la fecha", subrayan esas fuentes. "Los ciudadanos de Castilla y León habrían entendido así las razones de la convocatoria electoral y castigado a los dos partidos que fomentaron la moción de censura, Ciudadanos y PSOE".

20:16 Vídeo | Michavila, presidente de GAD3: «El PSOE pierde sin hundirse» El sociólogo analiza los últimos datos recogidos por GAD3. Puedes ver el vídeo completo del análisis aquí.

Cierran los colegios electorales y comienza el recuento oficial

A las 20.00 horas los colegios electorales en Castilla y León han procedido a su cierre. Comienza el recuento oficial. Esta comunidad está celebrando sus undécimos comicios autonómicos desde 1983, aunque los primeros en solitario. En las diez citas anteriores, se han producido seis mayorías absolutas del PP, dos victorias del PSOE, un empate técnico y una perdida de la mayoría absoluta de los populares.

19:59 Sondeo GAD3 para ABC | El PP gana pero tendrá que pactar con Vox El sondeo ha constado de 5.500 entrevistas realizadas a electores con derecho a voto en Castilla y León entre el 31 de enero y ayer sábado 12 de febrero. Lee el artículo completo aquí.

19:53 La vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, el secretario de Organización, Santos Cerdán, y el secretario de Acción Electoral, Javier Izquierdo, están ya en la sede de Ferraz para seguir la noche electoral. Se espera la llegada de algunos miembros del Gobierno, como el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, o la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sigue por el momento en el Palacio de La Moncloa.

19:49 Casado se ha implicado de lleno en la campaña, visitando las nueve provincias para arropar la candidatura encabezada por Alfonso Fernández Mañueco, que ha elegido el lema 'Castilla y León la fuerza que nos mueve'. También ha habido desembarco de los miembros de la cúpula del PP, que se han desplegado por diferentes puntos de la región para frenar el despegue de Vox y retener el Gobierno de la Junta.

19:38 ABC publicará una encuesta de GAD3 a las 20.00 En apenas media hora, al cierre de los colegios y coincidiendo con el comienzo del recuento oficial de las papeletas, podrás acceder al sondeo de GAD3. En él se reflejarán las tendencias de voto en las elecciones. La encuesta está basada en el muestreo continuo por teléfono realizado desde el comienzo de la campaña electoral. En la muestra continua han participado 5.500 electores.

19:33 Aumenta el voto urbano: la participación crece en seis de las nueve capitales de provincia A media hora del cierre de los colegios electorales, la participación ha crecido en seis de las nueve provincias de Castilla y León, según los datos ofrecidos de las 18.00 horas. Ha sido en la capital soriana donde más se ha elevado. A esa hora había votado el 51,37% del censo, casi seis puntos más que en 2019, cuando se registró un 45,66%. La participación sube además en Burgos (+2,74%), León (+4,32%), Palencia (+1,71%), Salamanca (+3,09%) y (Valladolid +3,45%). Por el contrario, baja en Ávila (-0,01%), Segovia (-1,34%) y Zamora (-2,42%). FOTO: ICAL

19:24 Pablo Casado y Teodoro García Egea ya están en la planta séptima de Génova para seguir la noche electoral.

19:19 A 40 minutos del cierre de colegios distan aún 14 puntos hasta alcanzar al 65,8% de los castellano y leoneses llamados a las urnas que votaron el 26 de mayo de 2019 en Castilla y León, cuando se registró un aumento de la participación del 0,94 % respecto a las elecciones de 2015. Sigue todas las actualizaciones de la noche electoral y los resultados de las elecciones en ABC.es.

19:07 La próxima comparecencia se realizará con las mesas electorales ya cerradas para ofrecer el escrutinio de los votos, según ha informado el consejero de la Presidencia en funciones, Ángel Ibáñez, quien ha detallado que la celeridad con que se ofrezcan los resultados de las elecciones de Castilla y León "está en manos" de la velocidad de las mesas electorales, ya que gracias a los "dispositivos" que disponen, la comunicación será "casi inmediata"

18:56 La participación a las 18.00 horas cae en todas las provincias excepto en Valladolid El descenso más acusado, en Ávila, casi siete puntos menos que en los comicios de 2019, con un 52,63 por ciento de participación a las 18.00 horas. En el resto, la participación ha sido la siguiente: en Burgos, un 51,06 por ciento (-0,95%); León, un 48,54% (-2,41%); Palencia, un 52,35% (-2,34%); Salamanca , un 51,02 (-2,15%); Segovia, un 53,31% (-4,82%): Soria, un 51,97% (-0,03%), Valladolid, un 55,06% (+1,02%), y Zamora, un 48,87% (-6,66%)

18:51 Santiago Abascal ha llegado ya al hotel Santa Ana, de Valladolid, donde Vox seguirá el escrutinio esta noche.

18:36 La participación en las Elecciones de Castilla y León alcanza el 51,62% a las 18.00 horas Un 51,62 por ciento de los electores castellano y leoneses han depositado su papeleta a antes de las 18.00 de este domingo, una cifra de participación que baja dos puntos respecto a los datos que se manejaban a estas horas en la convocatoria de 2019, cuando ya habían votado un 53,7 por ciento.

18:32 Mañueco seguirá la noche electoral en Salamanca, y Tudanca, en Valladolid, pero fuera de la sede El presidente de la Junta y candidato 'popular' a las elecciones autonómicas, Alfonso Fernández Mañueco, pasará la noche de este 13 de febrero en su Salamanca natal, mientras que el secretario general del PSOECyL y candidato socialista, Luis Tudanca, la mantendrá en Valladolid, aunque este año lo hará fuera de la sede del partido para trasladarse al hotel Sercotel, situado a 400 metros de la misma. En la noche de este domingo, algo más de 120 kilómetros separarán a los dos candidatos de las fuerzas que, acorde a las encuestas preelectorales, se disputarán ser la primera y segunda fuerza en el Parlamento autonómico de Castilla y León, después de depositar sus votos, un derecho que Fernández Mañueco ejercerá también en la capital salmantina, mientras que Tudanca lo hará en Burgos.

18:22 Y la lluvia ha llegado en la tarde del 13-F No ha sido hasta por la tarde pero tal y como pronosticó la Aemet, la lluvia ha llegado por fin a Castilla y León este 13-F tras más de un mes sin precipitaciones. No obstante, no ha sido hasta las 18.00 horas, dos horas antes de que se produzca el cierre de los colegios electorales cuando el frente se ha instalado en prácticamente todas las provincias excepto en Soria. Por la mañana, el agua ha aguantado y ha permitido que la mayoría de castellano y leoneses no haya tenido que echar mano del paraguas para acercarse a votar en una jornada con unas temperaturas más elevadas de lo normal para la época del año.

18:10 Haza, el pueblo de 28 habitantes de Burgos donde todos votaron antes de comer y cerraron mesa con un 100% de participación Los veintiocho habitantes del pueblo burgalés de Haza, en la comarca de La Ribera, se pusieron de acuerdo para ir a votar antes de la hora de comer, con el fin de facilitar la jornada de hoy a los tres miembros de la mesa electoral. Así, a las 14.00 horas y por primera vez, tal y como adelanta su alcalde, Antonio Muñoz Rodríguez, Haza cerró la mesa electoral con un cien por cien de participación. Hace un mes, el alcalde del municipio se puso en contacto con todos los vecinos de este pequeño pueblo burgalés, tanto con aquellos que viven allí como los que no. “Es la primera vez que pasa. Lo intenté en las pasadas elecciones pero no lo conseguí”, reconoce el primer edil.

18:03 El presidente de la Junta y candidato 'popular' a las elecciones autonómicas, Alfonso Fernández Mañueco, pasará la noche de este 13 de febrero en su Salamanca natal, mientras que el secretario general del PSOECyL y candidato socialista, Luis Tudanca, la mantendrá en Valladolid, aunque este año lo hará fuera de la sede del partido para trasladarse al hotel Sercotel, situado a 400 metros de la misma.

17:56 Vox retira una carpa que había instalado a las puertas de un colegio electoral en León Vox ha desmontado esta mañana la carpa que había instalado frente a la Delegación Territorial de la Junta en León, donde la formación había preparado el punto de encuentro de los militantes que ejercen como apoderados en la jornada electoral, llegados de toda la provincia e incluso de otros territorios como la vecina Asturias.

La Policía Municipal ha acudido al lugar requerida por algún viandante que ha considerado improcedente la presencia de la carpa, con las siglas del partido, peros cuando ha llegado ya había sido desmontada. En el mismo lugar, un camión portaba los ‘kits’ que Vox ha entregado a sus apoderados, que incluían la comida.

17:51 A la espera del último avance de participación, los datos de las 14.00 apuntaban a una caída de más de dos puntos respecto a las elecciones en Castilla y León del 26 de mayo de 2019. Un descenso que esquivaban en Soria y Valladolid, donde aumentaba el volumen de votantes. En términos generales aumenta el voto urbano en buena parte de las capitales y bajaba en el medio rural en unos comicios en los que la despoblación ha marcado la agenda de campaña.

17:47 Un leonés acude a votar vestido de obispo//ICAL A votar vestido de obispo El Covid ha llevado a programar una pautas muy marcadas en el desarrollo de la jornada en los colegios electorales. Mascarilla, gel hidroalcohólico, distancia de seguridad, ventilación... pero no ha señalado nada respecto a la indumentaria, así que un hostelero leonés ha decidido cambiar de vestimenta en este 13F y acudir a meter su papeleta en la urna vestido de obispo.

17:39 Un vocal en Zarzuela del Monte (Segovia), sustituido al presentar síntomas del COVID-19 Una de las personas designadas como vocal en una mesa electoral en Zarzuela del Monte, en Segovia, tuvo que ser sustituida al tener que acudir al centro de salud al presentar síntomas compatibles con el Covid, para que le realizaran la prueba correspondiente, según la información facilitada por la Delegación Territorial de la Junta en Segovia.

17:34 Elecciones en Castilla y León//M. MARTÍN La sexta ola marca un voto sin contacto Con una incidencia de Covid de 1.541 casos por cada 100.000 habitantes en Castilla y León, la sexta ola no pasará de largo por las elecciones de este domingo en Castilla y León, para las que los colegios se han armado de medidas de protección para evitar que las mesas se conviertan en un nido de contagios. Lea aquí el protocolo que se seguirá a pie de urna.

16:09 Declaraciones de los candidatos Video. Los líderes de los principales partidos de Castilla y León han votado esta mañana en las elecciones más abiertas en la historia de la comunidad.

15:08 Elecciones en Castilla y León//ICAL Sube la participación en Soria y Valladolid y baja en el resto de provincias de Castilla y León La participación en las elecciones de Castilla y León a las 14.00 horas sube en Soria, con un 36,16 por ciento (0,77 puntos más que en 2019), y Valladolid, que alcanza el dato más alto con un 37,21% (0,05 más), y baja en el resto. Más acusada la caída en Ávila, que roza el 35% (5,75 menos que en la anterior convocatoria); Zamora, con un 32,24 (-5,43) y Segovia, con un 35,75% (-4,11). Les siguen León, que es con un 32% la provincia en la que menor porcentaje de electores han acudido a las urnas hasta esta hora y donde cae en 3,02 puntos; Palencia, con un 34,76% (-2,43); Salamanca, que coincide casi con la media autonómica en 34,84% (-2,33) y Burgos, que con 35,08% es la que menor caída anota, de 0,57 puntos.

15:03 Muere con 86 años tras votar en Cantimpalos Un mujer de 86 años ha fallecido esta mañana en Cantimpalos (Segovia) después de meter su papeleta en la urna. La mujer, panadera del pueblo, había estado trabajando por la mañana y a las 12.00 horas se dirigió a su colegio electoral ubicado en el Ayuntamiento para ejercer por última vez su derecho a voto.

14:35 La participación en las Elecciones de Castilla y León alcanza el 34,74% a las 14.00 horas Un 34,74 por ciento de los electores castellano y leoneses han depositado su papeleta a antes de las 14.00 de este domingo, una cifra de participación que baja respecto a los datos que se manejaban a estas horas en la convocatoria de 2019, cuando ya habían votado un 36,9 por ciento.

14:07 Estepa de San Juan (Soria), listo para el escrutinio Estepa de San Juan, el pueblo que todos votan pronto para aprovechar el domingo tranquilo en la España más vacía Los escasos hijos del pueblo de Estepa de San Juan cree que Soria ¡YA! va a dar la campanada este 13 de febrero, día electoral en Castilla y León. En este coqueto pueblo a medio camino entre Soria y las Tierras Altas de Soria a las 11.00 horas ya habían votado todos, por lo que después de estar un rato en el centro social al calor de la estufa de pellets la familia Gómez García, junto con José Ramón Ruiz, que compone la mitad de los habitantes con derecho a voto, se irán a casa y a las 20.00 volverán a abrir la urna para hacer el recuento, informa Ical.

13:30 García-Gallardo ha votado este mediodía en Burgos//R. ORDÓÑEZ García-Gallardo: “Cada voto es importante para que pueda suceder el cambio y la alternativa” El candidato de Vox a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo , ha animado este domingo a la ciudadanía a no quedarse en casa y acudir a votar, porque “cada voto es importante para que pueda suceder el cambio y la alternativa”. Pasadas las 13 horas, y tras esperar una larga cola en el Colegio ‘Río Arlanzón’ de Burgos, García-Gallardo ha ejercido su derecho al voto, acompañado de su familia y miembros de su partido.

13:19 ABC publicará una encuesta de GAD3 a las 20.00 ABC publicará esta tarde, al cierre de los colegios a las 20.00 horas, un sondeo de GAD3 en el que se reflejarán las tendencias de voto en las elecciones de Castilla y León coincidiendo con el comienzo del recuento oficial de las papeletas. La encuesta está basada en el muestreo continuo por teléfono y online realizado desde el pasado 7 de febrero, último día legal para publicar datos de intención de voto, hasta las 20 horas de ayer sábado. En la muestra continua han participado 5.500 electores.

13:08 ¿Cuáles fueron los mejores resultados de los principales partidos en unas elecciones en Castilla y León? Un total de 53 escaños del PP en los comicios de 2011 y 41 logrados por el PSOE en las primeras elecciones de 1983 son los techos de representación que preceden a los dos principales partidos políticos en estas elecciones en Castilla y León en las que las encuestas apuntan a que necesitarán pactar para alcanzar la mayoría, situada en los 41 escaños. La incógnita es cuánto pastel se comerán los partidos minoritarios y si PP y PSOE bajan en apoyos respecto a sus peores resultados, que en los populares fueron en 2019, con 29 procuradores, y de los socialistas fueron los 25 de 2015.

12:41 Pablo Fernández ha votado este domingo en el Ayuntamiento de San Marcelo de la capital leonesa//ICAL Fernández (UP) anticipa que puede ser un "día histórico" en el que "la esperanza venza a la resignación" El de hoy puede ser un "día histórico" en el que "la esperanza venza a la resignación", ha asegurado el candidato de Unidas Podemos en las autonómicas de Castilla y León, Pablo Fernández. Tras ejercer su derecho a voto en el edificio de San Marcelo del Ayuntamiento de León, ha animado a los castellano y leoneses a la participación con el animo de ganar "a la despoblación, al deterioro de lo público y a 35 años" a los que les han condenado "las mismas políticas".

12:22 Un ciudadano acude este domingo a votar en autobús//ICAL Los habitantes de las entidades locales menores acuden en vehículos fletados a votar

Hasta la fecha, en Castilla y León, cada vez que había convocatoria electoral autonómica ésta coincidía con los comicios municipales. La elección de alcaldes hacía que en las entidades locales menores en las que había candidaturas se abrieran colegios, pero en este caso, al igual que en el de en unas generales o unas europeas, las papeletas sólo son depositables en los núcleos de población de cabecera. Con el ánimo de facilitar el acceso a las urnas de esos habitantes del medio rural, se ha puesto en marcha el domingo un servicio de transporte que pretende llegar a dos tercios de esas pequeñas localidades.