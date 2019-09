De los Mozos acusa a los sindicatos de Nissan Ávila de poner «palos en las ruedas» «Todo el día están buscando excusas para no avanzar», denuncia

El responsable de la alianza Renault, Nissan y Mitsubishi en España, José Vicente de los Mozos, confesó este martes que le entristece ver cómo los sindicatos ponen «palos en las ruedas» en las soluciones para que la fábrica de Nissan Ávila pueda mantener su actividad.

En un encuentro que mantuvo con periodistas durante la presentación del nuevo Renault Captur en el Salón del automóvil de Frankfurt, De los Mozos lamentó cómo los sindicatos «en vez de ayudar a que el negocio avance, lo único que hacen es entorpecerlo» dijo, porque lo condicionan políticamente y «están todo el día buscando excusas para no avanzar».

El director de Fabricación y Logística del Grupo Renault, y también presidente de la firma francesa en España, aseguró que «en vez de trabajar de forma constructiva para ver cómo mejoramos, yo veo que todo son pegas, y eso hace flaco favor al futuro de Nissan Ávila», de lo que culpó a los sindicatos a los que acusó de no haberse dado cuenta de que «si la alianza no estuviera en Castilla y León, a lo mejor Nissan en Ávila no tendría futuro».

Nueva línea de estampación

En este sentido mencionó el compromiso de la alianza con la instalación de una nueva línea de estampación con utillajes de soldadura y de recambio, aunque «hay que esperar». «La idea es llenar Ávila, no sé si será en 2024, 2023 o 2022» dijo, aunque el compromiso sigue ahí. Sí subrayó que en Ávila «nunca han hecho estampación», ya que se han formado en Valladolid, y «montar una linea de estampación no es apretar un botón», informa Ical.

Sobre otros planes de la compañía en la planta, De los Mozos indicó que será Nissan Ávila la que tendrá que negociar con las administraciones.

Respecto al nuevo Captur presentado en la ciudad alemana, De los Mozos destacó la renovación integral del vehículo hacia «un diseño más atlético y agresivo» por fuera, mientras que por dentro comienza en la propia plataforma. Así, la nueva base utilizada en su fabricación es común a Renault, Nissan y Mitsubishi, lo que «da mucha flexibilidad a Valladolid porque en el futuro puede albergar otros vehículos de la alianza en la misma plataforma». El modelo extualmente se exporta a a más de 60 países, a los que se incorpora ahora Corea del Sur.