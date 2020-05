M, SERRADOR Actualizado: 07/05/2020 07:56h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La Junta trasladó ayer al Ministerio de Sanidad su propuesta sobre los lugares de la Comunidad que el próximo lunes podrían entrar en la fase 1 de la desescalada. lo que supone, en la práctica, que sus vecinos podrán relajar las medidas del confinamiento. Y tal y como ya se había avanzado , serán únicamente 26 zonas básicas de salud, todas ellas en el medio rural, las que podrán dar ese salto, ya que son las que en los últimos siete días, algunas incluso catorce, no han registrado nuevos contagios.

La propuesta de Castilla y León, que aún deberá ser aceptada por el departamento de Salvador Illa, supone que apenas 53.509 habitantes darían el paso hacia la «nueva normalidad», ninguno de los cuales se encuentra en las zonas urbanas de la Comunidad. Para las futuras incorporaciones y con el objetivo de que las ciudades no se queden atrás, la Junta propondrá al Ministerio de Sanidad un contacto «más fluido» para que no se tenga que esperar siete días y en el momento en el que se incorporen municipios que cumplen los criterios, se pueda enviar la propuesta para pasar a otra fase. «Como nosotros hacemos el seguimiento día a día, tenemos que valorar con el Ministerio que no se tenga que esperar tiempo y sea algo más fluido, que a medida de que vaya habiendo más zonas porque se cumplen los criterios lo podamos nosotros proponer», señaló la consejera de Sanidad, Verónica Casado.

De momento, sólo esas 26 zonas básicas de salud, según la consejera, están en condiciones de dar el salto conforme a criterios epidemiológicos y sanitarios, a los que se suma la preparación de los servicios de Atención Primaria para que si se detecta un nuevo caso en estas áreas estén en condiciones de llevar a cabo su rápido aislamiento y estudio para evitar nuevos contagios. Lo cierto es que la desescalada va a resultar especialmente compleja en una comunidad como Castilla y León tan extensa y dispersa que, además, es de las más afectadas por el Covid-19.

En este sentido, Casado aseguró que, además de «un análisis estricto de todos los indicadores» para decidir qué pueblos o ciudades entran en la nueva fase, «hay una premisa clara y es la prudencia». «Si vuelve a haber una epidemia tan feroz, tendremos un grave problema de salud», advirtió la consejera.

«Sin piques»

Así las cosas, a cuatro días para que en muchos municipios españoles se dé un paso hacia la «nueva normalidad», muy pocos de estos agraciados están en territorio castellano y leonés. Ante la frustración que eso puede generar en los habitantes de la Comunidad, Verónica Casado pidió «paciencia y prudencia» porque «es muy duro y aburrido seguir así pero más duro es estar en el hospital, en la UCI o fallecer, algo que es terrible». «Nos va quedando menos pero no podemos tener más sustos», avisó. No obstante, mostró su confianza en que «no haya piques» entre los vecinos de unas zonas y de otras por ver quién entra antes en las distintas fases de la desescalada, aunque reconoció que «es lo malo de los calendarios», al haberse dado plazos como ha hecho el Gobierno para ir incorporando las nuevas fases. Casado, durante su comparecencia de ayer, intentó despejar algunas dudas como qué va a suceder con las ciudades que siguen sumando contagios y, por lo tando, no modifican su nivel de confinamiento.

En este sentido, y tras reconocer que no será fácil que las localidades con mayor población puedan acumular hasta siete días sin nuevos casos, apuntó que en estas situaciones se pueden entrar a valorar otros indicadores ya que, teniendo en cuenta que ya no se está en la transmisión comunitaria sino en la de contención, se considerará la capacidad de la zona para controlar y aislar el caso detectado y evitar un brote. Otra de las dudas es si un área que ya está en la desescalada retrocede si se detecta un nuevo positivo. Según Casado, esa situación, en principio, no se produciría ya que se dispone de los medios necesarios para aislarlo y controlar sus contactos. De hecho, así ha sucedido en varias zonas básicas de las 26 propuestas para pasar el lunes a la fase 1. Además, todos los centros de salud de estos territorios están preparados para que en las 24 primeras horas de detección de un Covid-19 se pueda realizar la prueba PCR y aislar a los contactos para evitar que se difunda el virus. Tampoco las residencias serán un obstáculo, ya que se estudiará cada situación concreta, dado que en algunas localidades son estos centros asistenciales los que disparan los contagios y evitan avanzar. La consejera aclaró, además, que el domingo no podrán abrir los mercadillos -aún no es día 11- por lo que el ayuntamiento que lo permita se arriesga a una sanción.

Las 26 zonas básicas de salud que el día 11 entran en la desescalada son: en Ávila, Muñico; en Burgos, Valle de Losa, Sedano, Espinosa de los Monteros, Quintanar de la Sierra, Pampliega y Valle de mena; en León: Matallana de Torío, Riaño y Truchas; siete en Zamora, Corrales del Vino, Alcañices, Santibáñez Vidrial, Villalpando, Alta Sanabria, Tábara y Carbajales de Alba.En Palencia pasa Torquemada; en Valladolid, Alaejos, Esguevillas y Mayorga de Campos; en Salamanca, Robleda, Miranda del Castañar, Lumbrales y Aldeadávila de la Ribera, y en Soria San Pedro Manrique.