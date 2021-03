Cs Castilla y León asegura que no hay miedo a otras salidas tras la baja de Montero Enmarca la marcha de Montero en una decisión individual

Ciudadanos Castilla y León enmarca la salida de la procuradora salmantina María Montero en una decisión individual y afirma que no hay miedo a que se produzcan otras fugas de parlamentarios, después de que hoy se hayan quedado sin la mayoría absoluta de los 41 procuradores.

Según las fuentes consultadas en el partido por Ical, no hay miedo de que otros cargos puedan seguir el camino de la parlamentaria por Salamanca, que deja al grupo con once escaños, al pasar a la categoría de procuradora no adscrita en las Cortes, a la vez que mantienen que los once procuradores votarán en contra de la moción de censura del PSOE.

Precisamente, la dirección de Ciudadanos la solicitó esta tarde el acta de procuradora y la recordó el compromiso con la Carta Ética que exige el partido a los cargos elegidos o designados bajo esas siglas.

Durante estos días, tanto el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, como el portavoz del grupo, David Castaño, han defendido la unidad y han puesto la mano en el fuego por todos los procuradores, que ha roto hoy María Montero, después de haber presidido por la mañana la Comisión de Sanidad.