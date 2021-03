La procuradora María Montero Carrasco deja Ciudadanos a tres días de la moción de censura Mantiene su acta en las Cortes sin aclarar si se sumara a la propuesta socialista

La procuradora de Ciudadanos por Salamanca, María Montero Carrasco, ha comunicado este viernes su decisión de abandonar el Grupo Parlamentario por el que se presentó a las elecciones en mayo de 2019. Lo hace a tan sólo tres días de la celebración del pleno en el que se debatirá la primera moción de censura en la historia de Castilla y León, presentada por el PSOE para arrebatar la presidencia de la Junta al popular Alfonso Fernández Mañueco, que gobierna en coalición con la formación naranja. De hecho, su registro de baja del grupo naranja se ha producido en el último momento legal y posible -a escasos minutos del cierre de las oficinas de las Cortes- para convertirse en una no adscrito y posiblemente apoyar la iniciativa de los socialistas el próximo lunes, aunque en el comunicado remitido a los medios no aclara este extremo.

Por el momento, el PSOE sólo cuenta con el apoyo público de los dos procuradores de Podemos. Vox ya ha adelantado su voto negativo, mientras que Por Ávila y la Unión del Pueblo Leonés aseguran que aún no se han decidido. Si los socialistas lograran -no parece complicado- el apoyo de estos dos últimos procuradores y también el de ya ex de Ciudadanos, le bastaría un apoyo más desde las filas del partido liberal para conseguir su objetivo de sacar adelante la moción de censura y tomar el poder en Castilla y León.

Mientras, este jueves, el portavoz de Ciudadanos en el Parlamento regional, David Castaño, insistía en garantizar el «no» de los doce procuradores de la bancada naranja que ahora se ha puesto en duda.

«La decisión es fruto de una profunda reflexión, de un ejercicio de honestidad con las personas que me votaron y a las que represento», ha señalado en el comunicado que ha enviado a los medios. «Me voy de un grupo sin liderazgo, en el que no existe el trabajo en equipo, en el que unos pocos deciden por todos y con continuos cambios de opinión respecto de las decisiones políticas, algunas de gran trascendencia respecto del futuro de la comunidad», ha añadido en el mismo.

La procuradora explica en el mismo que en 2019 se presentó a las elecciones «con ilusión, pensando en que el cambio y la regeneración llegarían a esta tierra después de más de tres décadas de gobiernos del Partido Popular». Sin embargo, añade, «se pactó con el Partido Popular y dos años después compruebo con tristeza que no ha sido así».

«En estas circunstancias, no puedo seguir perteneciendo a un Grupo Parlamentario que ni ha cumplido con las promesas hechas a los ciudadanos de Castilla y León», concluye, señalando que continuará como procuradora y esperando que esta decisión «sea respetada y que no se someta a ningún tipo de acoso por parte de quienes no la compartan».