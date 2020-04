Así afecta el coronavirus a cada zona de la Comunidad

MONTSE SERRADOR VALLADOLID Actualizado: 23/04/2020 12:47h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La consejera de Sanidad, Verónica Casado, insistió este miércoles en que «la única medida que se puede tomar es la cuarentena social» y justificó esta postura en que sigue habiendo casos. Es más, aseguró que «estamos en la fase de transmisión comunitaria», hasta el punto de que «la enfermedad sigue muy difundida por la Comunidad». Por eso, apeló a «cuarentenarnos más» ya que, a su juicio, si sigue habiendo casos es porque «tenemos fallos».

Casado insistió en que «globalmente no es el momento de la desescalada», es decir, de ir relajando las medidas del confinamiento, por lo que pidió mucha prudencia, aunque sí considera que ha llegado la hora de estudiar las medidas susceptibles de ser aplicadas en el futuro. No obstante, mantuvo que éstas deberían aplicarse siguiendo criterios geográficos en función de la incidencia de la enfermedad y, en este sentido, los 14 días sin nuevos contagios en una zona determinada puede ser una buena referencia.

En este punto, informó de que según los datos de la Consejería, son 19, de un total de 247, las zonas básicas de salud que no han registrado nuevos casos en siete días. En ocho de ellas, las jornadas sin nuevos contagios de Covid-19 se elevan a catorce: Huerta de Rey, Sedano y Valle de Losa, en la provincia de Burgos; Riaño, en León; Alta Sanabria, Carbajales de Alba y Camarzana de Tera, en Zamora, y Alaejos, en Valladolid. Además, en otras once ya se han superado los siete días sin que se hayan registrado nuevos contagios. En esta situación están San Pedro del Arroyo, en Ávila: en la provincia de Burgos, Valle de Valdebezana y Treviño; Cervera de Pisuerga, Paredes de Nava y Baltanás, en Palencia; la salmantina Miranda del Castañar; Toreno, Ribera del Esla y Truchas, en León y en Zamora, Tábara. La consejera mostró su confianza en que en estos once municipios también se puedan superar los quince días limpios de coronavirus y abrir así la puerta a nuevos escenarios.

