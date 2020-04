Coronavirus España en directo: EE.UU. insiste en que China no informó del coronavirus «de manera oportuna» a la OMS

Actualizar

6.56Policía filipina mata a un hombre en un control de cuarentena por COVID-19 La Policía de Filipinas mató el miércoles a un hombre por supuestamente enfrentarse a unos agentes al saltarse la estricta cuarentena para frenar la pandemia de COVID-19, después de que el presidente Rodrigo Duterte ordenara a las fuerzas de la ley "disparar a matar" a quien no cumpliera las normas. La víctima, identificada como Winston Ragos, es un militar retirado de 34 años que, según la versión policial, apuntó con un arma a los agentes cuando le pidieron que fuera a su casa, por lo que ellos tuvieron que disparar en defensa propia.

6.34EE.UU. insiste en que China no informó del coronavirus «de manera oportuna» a la OMS El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, ha insistido este miércoles en que China no informó del brote del coronavirus «de manera apropiada» a la Organización Mundial de la Salud (OMS). «Creemos firmemente que el Partido Comunista chino no informó del brote del nuevo coronavirus de manera oportuna a la OMS», ha asegurado Pompeo en una rueda de prensa

6.33Desciende a una decena la cifra de nuevos contagios en China Los nuevos casos de coronavirus descendieron este miércoles en China hasta 10, seis de ellos procedentes del exterior, frente a los 30 contagios del martes y los 11 del lunes, informó hoy la Comisión Nacional de Salud. Si bien el lunes se contabilizaron 7 nuevos contagios a nivel local y 4 importados, y el martes 7 locales y 23 importados, el miércoles la cifra se situó en 4 y 6, respectivamente. Tres de los cuatro nuevos casos locales se registraron en la provincia septentrional de Heilongjiang, donde anteriormente se había detectado un alza de contagios provocada por nacionales chinos llegados desde Rusia.

6.32América ronda el millón de casos de coronavirus El continente americano se acercó este miércoles a la dramática cifra del millón de casos positivos del coronavirus SARS-CoV-2, causante de la enfermedad del Covid-19, mientras los Gobiernos de los respectivos países luchan por intentar ver si ya el pico epidemiológico comienza a bajar o contenerlo lo mejor posible. Según los más recientes datos de la Universidad Johns Hopkins, se han reportado oficialmente 999.963 infecciones con el nuevo patógeno, de las cuales 44.775 han resultado en casos mortales, conforme a lo expuesto por la Organización Mundial de la Salud (OMS), sin que hasta ahora se vea claro cuándo se puede llegar a declarar siquiera un control sobre la expansión de la pandemia.

6.31Cataluña supera los 9.000 muertos por Covid-19 al sumar 205 nuevas víctimas Cataluña ha superado los 9.000 muertos por coronavirus desde el comienzo de la pandemia, concretamente 9.050, al sumar 205 nuevos fallecimientos en las últimas 24 horas, según los datos aportados por las empresas funerarias que recoge el Departamento de Salud de la Generalitat. La cifra de víctimas de hoy supone prácticamente la mitad de la registrada el martes, cuando según las funerarias fallecieron 404 personas por Covid-19 o con síntomas sospechosos de contagio.

6.30Trump firma una orden que suspende la inmigración legal a EE.UU. El presidente de EE.UU., Donald Trump, firmó este miércoles una orden ejecutiva con la que suspende de forma temporal y con algunas excepciones la llegada al país de inmigrantes con el pretexto de la pandemia del Covid-19. «Acabo de firmar una orden ejecutiva que protege los recursos para nuestros pacientes y nuestros trabajadores», anunció Trump durante la rueda de prensa diaria sobre el Covid-19.

6.29La OMS advierte de que las muertes en residencias de ancianos podrían continuar La muerte de mayores en residencias de ancianos fué calificada hoy de «tragedia» por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Miles de mayores han sido víctimas del coronavirus en los países afectados por la pandemia, como España, y estos acontecimientos podrían volver a reproducirse en el futuro, advirtió este organismo. Informa María Teresa Beníitez de Lugo, corresponsal en Ginebra.