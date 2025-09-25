Zapatero responde a Page: «Es surrealista y absurdo calificar de extrema derecha a los dos millones de catalanes que apoyaron el procés»

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, interlocutor del Ejecutivo de coalición con el líder de Junts, Carles Puigdemont, ha considerado este jueves que es «completamente surrealista y absurdo» identificar con la extrema derecha a los «dos millones» de catalanes que en su día respaldaron el proceso soberanista.

Zapatero se ha pronunciado en estos términos tras participar en el encuentro 'China-Europe. Talent Forum', preguntado por los periodistas acerca de las recientes declaraciones del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, quien había señalado que alguien progresista no debería pactar con la «extrema derecha independentista».

El exmandatario ha asegurado que «no sabe a quién se refería» el barón socialistas en sus declaraciones y ha recalcado que no se dio por aludido con las palabras de Page, con quien, ha recordado, conversó «hace unos días».

En todo caso, Zapatero ha recordado que «sabe muy bien la delimitación de la extrema derecha que hay en este país y en el mundo». En este punto, el expresidente ha enmarcado el auge de la ultraderecha en un fenómeno global, con especial influencia del expresidente estadounidense Donald Trump. «Ahora, bueno, tienen un momento en el que están excitados por el 'trumpismo', porque nada pasaría si el 'trumpismo' no estuviera ahí como está, aunque creo que va a ser también un periodo breve de la historia política de las relaciones internacionales«, ha señalado.