Suscribete a
ABC Premium

Vox denuncia que la reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha busca «aumentar la industria política mientras las familias siguen sufriendo»

David Moreno, líder regional del partido, anuncian que votarán en en Congreso en contra de una reforma «fraguada en secreto» entre PSOE y PP que eleva el número de diputados y «aumenta el gasto político en 12 millones de euros»

Vox promete que derogará la reforma del Estatuto de Autonomía si llega al Gobierno de Castilla-La Mancha

El presidente de Vox en las Cortes de Castilla-La Mancha, David Moreno, junto al portavoz adjunto del grupo en el Congreso, José María Figaredo
El presidente de Vox en las Cortes de Castilla-La Mancha, David Moreno, junto al portavoz adjunto del grupo en el Congreso, José María Figaredo

ABC

Toledo

El presidente de Vox en las Cortes de Castilla-La Mancha, David Moreno, y el portavoz adjunto del grupo en el Congreso, José María Figaredo, han denunciado este jueves «la estafa del bipartidismo» en la reforma del Estatuto de Autonomía pactada entre PSOE ... y PP. Ambos dirigentes han anunciado que Vox votará en contra cuando el texto se debata el próximo 11 de noviembre en el Congreso de los Diputados.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app