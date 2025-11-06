Vox denuncia que la reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha busca «aumentar la industria política mientras las familias siguen sufriendo»

El presidente de Vox en las Cortes de Castilla-La Mancha, David Moreno, y el portavoz adjunto del grupo en el Congreso, José María Figaredo, han denunciado este jueves «la estafa del bipartidismo» en la reforma del Estatuto de Autonomía pactada entre PSOE ... y PP. Ambos dirigentes han anunciado que Vox votará en contra cuando el texto se debata el próximo 11 de noviembre en el Congreso de los Diputados.

Durante su intervención, Moreno acusó a socialistas y populares de haber «fraguado en secreto durante los dos últimos años» una reforma cuyo único fin —afirmó— es «blindar sus privilegios políticos». «Ni los castellanomanchegos lo han pedido, ni esta reforma mejora la vida de las familias. Lo único que persigue es aumentar el número de diputados de 33 a 55, lo que supondrá 12 millones de euros más de gasto político innecesario», subrayó.

El líder regional recordó que «solo Vox votó en contra» de esta modificación en las Cortes regionales y advirtió que el nuevo texto «pretende multiplicar organismos duplicados como el Consejo de Transparencia, el Defensor del Pueblo o la Cámara de Cuentas, e incluso crear una Agencia Tributaria regional al estilo catalán».

Moreno lamentó que mientras el bipartidismo «blindaba sus sueldos y chiringuitos políticos», las familias castellanomanchegas «siguen sufriendo la falta de sanitarios, las listas de espera crecientes, la pobreza infantil, la falta de oportunidades para los jóvenes y el abandono del mundo rural».

«Castilla-La Mancha no necesita más diputados ni más industria política. Necesita más médicos, más profesores, más agricultores y más ganaderos. Solo VOX defiende los intereses de las familias frente a los privilegios del bipartidismo», insistió.

«Consenso del PSOE y el PP para repartirse sillones»

Por su parte, el portavoz adjunto de Vox en el Congreso, José María Figaredo, denunció que la reforma del Estatuto «es un ejemplo más del consenso entre PP y PSOE para repartirse poder y sillones a costa del dinero de los españoles».

«El bipartidismo lleva décadas funcionando como una misma maquinaria. En Bruselas votan juntos, en el Congreso pactan el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional o las grandes leyes climáticas, y ahora también blindan sus privilegios en Castilla-La Mancha», señaló.

Figaredo subrayó que «solo con esta reforma, los castellanomanchegos pagarán 12 millones de euros al año más en gasto político», y añadió que mientras tanto «España es el país con más paro juvenil de Europa, con una deuda disparada y una caída constante del consumo básico de las familias».

«El PP y el PSOE fingen discutir, pero en lo esencial están de acuerdo. Vox es la única alternativa real al bipartidismo, la única oposición frontal a esta casta política que vive de los impuestos de los españoles», concluyó.