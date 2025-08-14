VOX C-LM denuncia el abandono del Centro de Salud de Sonseca y exige a Page soluciones urgentes para revertir los recortes socialistas

El presidente del Grupo Parlamentario VOX en las Cortes de Castilla-La Mancha, David Moreno, se ha desplazado esta mañana a la localidad toledana de Sonseca para denunciar ante los medios de comunicación la lamentable situación en la que se encuentran las instalaciones del Centro de Salud del municipio.

Acompañado por representantes municipales deVOX Sonseca, Moreno ha detallado las deficiencias estructurales que presenta el edificio, entre las que ha citado: falta de mantenimiento general, goteras, filtraciones y humedades procedentes del tejado, necesidad urgente de pintura y limpieza, carencias en la accesibilidad, especialmente en el área de urgencias, con escalones y bordillos que dificultan el acceso, falta de iluminación en el aparcamiento y ausencia de un ascensor adaptado para camillas...

Recortes socialistas y suspensión de servicios médicos

En el apartado sanitario, el presidente parlamentario ha denunciado el desmantelamiento progresivo de los servicios médicos provocado por los recortes socialistas, como la suspensión del servicio de fisioterapia, cuyos pacientes han sido derivados a otros centros y hospitales para continuar sus tratamientos. «Obligar a trasladarse a pacientes con problemas de movilidad es inhumano» ha explicado Moreno.

El presidente parlamentario ha reclamado también la creación de un servicio médico de atención continuada 24 horas que atienda a la población de Sonseca y a los pacientes de los municipios de su entorno.

Moreno también ha exigido a la Junta de Castilla-La Mancha una planificación eficaz para cubrir las bajas por vacaciones, descansos y permisos del personal, con el fin de evitar el colapso de los servicios, especialmente en atención primaria y urgencias, y reducir las interminables listas de espera.

«Es imprescindible contar con al menos un médico más en el turno de mañana y reforzar la dotación de enfermería para que puedan atender sus turnos de forma adecuada, sin mermar la calidad asistencial», ha subrayado Moreno.

Asimismo, y tras las recientes agresiones a facultativos del SESCAM, Moreno ha exigido que se incorpore personal de seguridad al centro de salud para garantizar la integridad de los profesionales y usuarios.

El presidente parlamentario ha insistido en que estas situaciones de abandono tanto de las instalaciones médicas como de las plantillas sanitarias está provocada por los recortes socialistas que ha reducido 70 millones de euros a la sanidad pública mientras incrementa los gastos del gabinete de presidencia hasta superar ya los 21 millones de euros.

Por todo esto, VOX CLM ha anunciado que junto a la moción municipal de VOX Sonseca, presentará una iniciativa en las Cortes regionales para exigir a la Junta de Castilla-La Mancha que revierta los recortes y refuerce la sanidad pública.