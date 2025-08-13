VOX acusa al PSOE de intentar normalizar que cada día se produzcan 75 accidentes laborales

El Grupo Parlamentario VOX en las Cortes de Castilla-La Mancha lamenta profundamente el nuevo accidente laboral mortal ocurrido en nuestra región y traslada sus condolencias a la familia, amigos y compañeros de la víctima.

Castilla-La Mancha se sitúa como la tercera región con mayor siniestralidad laboral de toda España, una posición inaceptable que demuestra la grave falta de políticas eficaces por parte del presidente García-Page y de su consejera de trabajo, Patricia Franco.

Desde VOX denuncian que la pasividad y la ausencia de medidas preventivas reales explican por qué nuestra región sigue acumulando una media de 75 accidentes diarios en los centros de trabajo. «El PSOE pretende normalizar que, mes tras mes, tengamos que lamentar muertes de trabajadores mientras el Gobierno regional mira hacia otro lado».

VOX CLMexige a García-Page un plan urgente y eficaz contra la siniestralidad laboral, con más medios para la prevención y una colaboración real con empresas y trabajadores para garantizar la seguridad en todos los sectores.

«Las cifras son inaceptables y detrás de cada número hay una vida rota y una familia destrozada. Page y su Gobierno son responsables de no actuar para frenar esta sangría laboral», concluyen desde VOX.