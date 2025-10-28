Dónde ver online el Guadalajara - Cacereño de Copa del Rey hoy

Este martes 28 de octubre, el Estadio Pedro Escartín acoge una de las eliminatorias más emocionantes de la primera ronda de la Copa del Rey 2025/26. A partir de las 20.00 horas, el CD Guadalajara recibe al CP Cacereño en un ... duelo que promete intensidad y emoción donde ambos equipos buscarán avanzar en una competición que siempre da sorpresas.

El equipo guadalajareño recibe hoy al Cacereño en el Pedro Escartín en la primera ronda de la Copa del Rey. El CD Guadalajara afronta el partido como anfitrión en su estadio, recinto que lleva años albergando los partidos de su equipo y que ha visto cómo el club se afianza en sus categorías. Por su parte, el CP Cacereño llega con la ambición característica de la Copa del Rey, donde los equipos siempre sueñan con dar la sorpresa. «El Cacereño es un equipo muy competitivo, siempre hace partidos muy duros. Este año los refuerzos le están dando un plus de calidad a lo que ya tenían», reveló a los medios el entrenador del CD Guadalajara, Pere Martí.

¿Cómo seguir el partido en directo?

Para aquellos que no puedan asistir al estadio, como ninguna institución ha adquirido los derechos para retransmitir el partido por televisión, la única forma de seguirlo en directo será a través de las redes sociales de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), que irá comentando el desarrollo del encuentro minuto a minuto y compartiendo actualizaciones relevantes. De este modo, los aficionados podrán mantenerse informados del resultado, los goles y las incidencias del choque, aunque no exista cobertura televisiva.

La Copa del Rey es conocida por su capacidad para sorprender, y este enfrentamiento entre el CD Guadalajara y el CP Cacereño no será la excepción. Ambos equipos llegan con la ilusión de avanzar en el torneo y, aunque no cuentan con la presión mediática de los grandes clubes, su compromiso y pasión por el fútbol prometen un espectáculo digno de la competición.