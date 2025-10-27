La Copa del Rey presenta una oportunidad de redención para los menos habituales del Córdoba CF

Este miércoles a las 20.00 horas arranca la Copa del Rey para el Córdoba. Los blanquiverdes viajaran a tierras murcianas para enfrentarse al Cieza, equipo que milita en Tercera Federación y en el que se prevé que el técnico blanquiverde Iván ... Ania introduzca novedades dentro de su once. Con un equipo titular en liga ya conformado, esta ocasión permite que jugadores sin protagonismo den argumentos de peso al preparador ovetense de cara a la competición en Segunda División.

Comenzando por la portería, Carlos Marín tiene todas las papeletas para ponerse los guantes. El guardameta almeriense se ha visto relegado en las últimas fechas por un Iker Álvarez eficaz que retuvo su puesto entre los tres palos, a pesar de su ausencia frente a la Cultural Leonesa al estar concentrado con la selección de Andorra. Además, existe la posibilidad que Iker no vaya convocado si se quiere priorizar su descanso para el envite ante el Ceuta. En este caso, Arévalo sería la segunda opción.

Una línea defensiva con mucho recorrido

En la pareja de centrales, Fomeyem y Rubén Alves han dado un gran rendimiento en los últimos partidos, sin embargo, empiezan a notar cierto desgaste físico. Sin ir más lejos, el central camerunés tuvo que ser sustituido la pasada jornada en Albacete con unas molestias en su pierna izquierda. Ante esta tesitura, Alex Martín y Xavi Sintes se presentan como firmes candidatos.

En el caso de Sintes, el zaguero comenzó la temporada como titular hasta el partido ante la Real Sociedad B, donde no volvió a sumar minutos tras la recuperación de Rubén Alves. Mucho más negativo es el caso de Alex Martín que solo ha sumado 165 minutos, pero ha salido de revulsivo en los últimos dos partidos.

Las lesiones de Juan María Alcedo y Vilarrasa hacen que los laterales blanquiverdes tengan los recursos justos. Con una mayor carga de partidos, Carlos Isaac se postula como el elegido para ocupar el banquillo en La Arboleja para tener cierto descanso. En la búsqueda de aclimatarse al ritmo competitivo, Albarrán puede partir como titular ante el Cieza en el costado derecho, permitiendo que los jugadores del filial Marcelo o Albuera puedan ocupar la banda izquierda.

Oportunidad en la medular

Sobre el centro del campo, la gran cantidad de perfiles que tiene Iván Ania antojan que Isma Ruiz y Dani Requena tampoco se encuentren sobre el césped de inicio. Para suplirles, Jan Salas se postula como una de las opciones con mayor peso ante su poca participación al sumar 90 minutos. También entran dentro de esta ecuación un Alberto Del Moral más presente en los planes del preparador ovetense o incluso Theo Zidane. También sería una buena ocasión para que Pedro Ortiz recuperara algo de confianza tras ser participe en 20 minutos en los últimos cuatro partidos.

En la línea ofensiva, esta cita es ideal para un Diego Bri que puede reemplazar a un Dalisson que tuvo que marcharse también del Carlos Belmonte con molestias o por un Carracedo con cierto rodaje. Kevin Medina le acompañaría en uno de los extremos. Ya en la punta del ataque, surgen algo más de dudas. Si bien es cierto que lo más seguro es que Fuentes no participe, Guardiola y Obolskii pelearan por el puesto como titular.

El delantero balear tiene la oportunidad ganar confianza para aumentar su competencia con Fuentes y demostrar que todavía tiene el gol en sus botas. En el caso de Obolskii, el espada ruso parece que no tiene hueco en los planes de Iván Ania al sumar solo 17 minutos, por lo que este duelo se presenta como una oportunidad de oro para tener más notoriedad.