copa del rey

La Copa del Rey presenta una oportunidad de redención para los menos habituales del Córdoba CF

El técnico blanquiverde Iván Ania realizará rotaciones para la cita de este miércoles ante el Cieza, permitiendo que jugadores con menos participación ganen notoriedad

La racha del Córdoba CF le convierte en el tercer equipo con más puntos de las últimas seis jornadas

Alberto del Moral defiende un balón en un partido de esta temporada
Alberto del Moral defiende un balón en un partido de esta temporada

Daniel Aragón

Córdoba

Este miércoles a las 20.00 horas arranca la Copa del Rey para el Córdoba. Los blanquiverdes viajaran a tierras murcianas para enfrentarse al Cieza, equipo que milita en Tercera Federación y en el que se prevé que el técnico blanquiverde Iván ... Ania introduzca novedades dentro de su once. Con un equipo titular en liga ya conformado, esta ocasión permite que jugadores sin protagonismo den argumentos de peso al preparador ovetense de cara a la competición en Segunda División.

