Dónde ver en televisión y online Toledo - Sevilla y a qué hora empieza el partido de Copa del Rey hoy

La fiesta de la Copa del Rey comienza con la primera ronda del torneo del K.O. en el que Toledo y Sevilla es uno de los duelos llamativos pero también desiguales.

La expectación en la ciudad manchega es máxima, ya que las ... entradas se agotaron en pocas horas, lo que ha supuesto la ampliación de la capacidad de El Salto del Caballo con gradas supletorias, superando los 6.500 espectadores previstos.

Para los toledanos, que se cargaron hace 25 años al Real Madrid en una gesta recordadísima en esta competición, enfrentarse al siete veces campeón de la Liga Europa es un auténtico desafío, y más teniendo en cuenta que actualmente se encuentran en la Tercera Federación.

Los locales apelan al espíritu de gesta, conscientes de la clara diferencia de nivel con el cuadro hispalense, dirigido por el argentino Matías Almeyda, que llega tras caer en LaLiga ante el Mallorca y la Real Sociedad, y que dará entrada a los menos habituales en una competición cuyas primeras rondas no conviene relajarse.

A qué hora es el partido entre Toledo y Sevilla

Es la primera vez que el Sevilla visita este estadio en el marco de la Copa del Rey. Un campo que recibe a un equipo de Primera División tras casi diez años de ausencia de enfrentamientos de este calibre. El último club en pisar el verde toledano fue el Villarreal.

El Club Deportivo Toledo y el Sevilla Fútbol Club disputarán el encuentro correspondiente a la primera eliminatoria de la Copa del Rey este martes 28 de octubre a partir de las 21:00 horas en el estadio El Salto del Caballo.

Dónde ver el Toledo - Sevilla en televisión y online hoy

El encuentro de la primera eliminatoria de la Copa del Rey entre el CD Toledo que entrena Borja Bardera y el Sevilla Fútbol Club de Matías Almeyda será retransmitido en directo por Teledeporte, RTVE Play, TVE3 y Esport3 en abierto.

ABC ofrecerá una cobertura de los duelos más destacados de la Copa del Rey en su portal web, así como la mejor crónica a leer al término de los partidos.