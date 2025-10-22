Suscríbete a
RTVE se adjudica los derechos audiovisuales y la emisión de hasta 116 partidos de la Copa del Rey

La cadena pública adquiere los derechos de los principales partidos, pero no incluyen la final

Imagen de archivo EFE

ABC / EP

La Liga de Fútbol Profesional (LaLiga), a través de su Órgano de Control de la Gestión de los Derechos Audiovisuales, ha otorgado a la Corporación de Radio Televisión Española (RTVE) los derechos de emisión y explotación audiovisual de hasta 116 partidos de la Copa del Rey ... MAPFRE en exclusiva, «obteniendo un incremento del 15% del valor de los derechos licitados».

