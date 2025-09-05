UGT y CCOO exigen a la patronal medidas urgentes contra la siniestralidad laboral en Albacete tras la sexta muerte en un mes

Delegados de los sindicatos UGT y CCCO se han concentrado delante de la sede de la patronal albaceteña ante el incremento de la siniestralidad laboral en la provincia

Delegados de UGT y CCOO se han concentrado este viernes ante la sede de FEDA en Albacete para denunciar la siniestralidad laboral en la provincia, después del fallecimiento de un monitor que cayó al vacío en la tirolina de Letur. Se trata de la sexta muerte en menos de un mes y la novena en lo que va de año, una cifra que los sindicatos califican de «inaceptable» y que exige medidas inmediatas.

El secretario general de UGT Albacete, Francisco Javier González, ha subrayado la gravedad de la situación y ha criticado la actitud de la patronal. «La semana pasada tuvimos una reunión del grupo permanente de trabajo de prevención de riesgos laborales y echamos de menos que un representante de la dirección de la patronal estuviera, tan solo accedió una técnica de FEDA. Y esto no podemos consentirlo, porque está claro que para frenar esta lacra tenemos que ir de la mano, pero parece que los empresarios son todavía reticentes a sentarse a negociar y a analizar el problema», ha afirmado.

González ha recordado que «detrás de esas cifras hay familias rotas» y ha insistido en la necesidad de abrir un espacio de diálogo real: «Reclamamos y tendemos la mano a los empresarios para que nos sentemos a hablar de la seguridad y la salud de los trabajadores y trabajadoras de la provincia».

Aunque ha valorado positivamente la inminente creación del Instituto de Seguridad y Salud Laboral en Castilla-La Mancha, prevista para la próxima semana, el dirigente sindical ha matizado que «no es una solución a corto plazo. De forma inmediata necesitamos sentarnos en una mesa de trabajo con los empresarios para analizar la situación y poner en marcha medidas urgentes y eficaces».

Por su parte, el secretario general de CCOO Albacete, Paco Gómez, ha señalado que «en la reunión de la Comisión Permanente de Seguridad y Salud en el Trabajo quedaron claras varias cosas y una de ellas es que el centro de responsabilidad en los accidentes de trabajo es de los empresarios y las empresarias».

Infracciones y sanciones

En este sentido, ha recordado los datos aportados por la Inspección de Trabajo, que reflejan incumplimientos graves en materia de prevención. «De las 68 actuaciones realizadas en materia de evaluaciones de riesgos, en 138 ha habido requerimiento y 59 actas de infracción con un montante de 100.000 euros», ha detallado.

Según Gómez, estos datos demuestran que «las evaluaciones de riesgos, que son una pieza clave para poner medidas que eviten accidentes, muchas veces son un copia y pega de otros centros de trabajo y no recogen la realidad de los riesgos concretos de esa empresa».

El responsable sindical ha puesto también el foco en las deficiencias detectadas en relación con el recurso preventivo, la persona con conocimientos técnicos que debe estar presente durante actividades de especial riesgo. «De las 18 actuaciones inspectoras que se hicieron, hubo 14 requerimientos y 6 actas de infracción con 100.000 euros. Los hechos revelan que hay incumplimientos por parte de las empresas, que no sólo no se toman la prevención como una cuestión prioritaria, sino que además siguen ofreciendo muchas resistencias a colaborar e informar a los delegados y delegadas de prevención», ha concluido.