Tras un 'agosto negro' por los accidentes laborales, el Instituto de Seguridad Laboral Castilla-La Mancha arrancará el 9 de septiembre

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha tomado nota de la petición de los sindicatos tras el «agosto negro» en Castilla-La Mancha, en especial en Albacete, en donde cinco trabajadores han muerto en el tajo, para crear el Instituto de Seguridad y Salud Laboral. La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha anunciado que este organismo, dependiente de su departamento, se aprobará en Consejo de Gobierno el próximo 9 de septiembre y comenzará a funcionar de manera inmediata

Así lo ha avanzado declaraciones a los medios tras reunirse junto al presidente regional, Emiliano García-Page, con la secretaria general de UGT en la región, Lola Alcónez, en una mañana en la que también se ha reunido con el secretario regional de CCOO, Javier Ortega.

Noticia Relacionada CSIF reclama medidas tras el agosto «negro» que deja cinco trabajadores fallecidos en la provincia de Albacete ABC Este año 2025, la provincia de Albacete ha superado el número de accidentes laborales desde 2021 con 8

Este instituto, que pretende reforzará el diálogo social y la complicidad de todos los agentes implicados. lleva aparejado la creación del Consejo Regional de Seguridad y Salud Laboral, el órgano tripartito formado por el Gobierno regional, los sindicatos y la patronal, que va a trabajar en la sensibilización, la prevención y en ejecutar acciones en materia presupuestaria además de campañas de seguridad en el trabajo.

Desde UGT, su secretaria general de UGT Castilla-La Mancha, Lola Alcónez, ha valorado de forma muy positivamente la reunión celebrada con el presidente García-Page, en la que se han tratado, además de la creación de este Instituto de Seguridad y Salud Laboral de Castilla-La Mancha, las próximas mesas de trabajo del que será el nuevo Pacto Horizonte 2030, así como las políticas activas de empleo para dar respuesta a los colectivos más vulnerables como son los parados de larga duración o los jóvenes.

Tal y como ha expresado Alcónez, entre las prioridades del sindicato se encuentran atajar la siniestralidad laboral, mejorar las políticas sociales, los servicios públicos, así como las políticas activas de empleo. La secretaria general de sindicato en la región, ha subrayado la importancia del Diálogo Social en Castilla-La Mancha para contribuir al desarrollo de la comunidad, y a la mejora de los derechos de todos los trabajadores y trabajadoras.