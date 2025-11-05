Suscribete a
ABC Premium

Víctor Manuel apadrina en Toledo el preestreno en el CiBRA del documental 'Solo pienso en ti' del cineasta Hugo de la Riva

La cinta, inspirada en la icónica canción del artista asturiano, forma parte de la sección oficial del Festival del Cine y la Palabra

El CiBRA acoge el preestreno de 'Ciudad sin sueño', una ficción que muestra la realidad de la Cañada Real, interpretada por su gente

Víctor Manuel junto, y Antonio y Mari Luz, protagonista del documental 'Sólo pienso en ti', obra del cineasta castellanomanchego, Hugo de la Riva (izda).
Víctor Manuel junto, y Antonio y Mari Luz, protagonista del documental 'Sólo pienso en ti', obra del cineasta castellanomanchego, Hugo de la Riva (izda). víctor rojas

ABC

Toledo

El documental 'Solo pienso en ti', del cineasta castellanomanchego Hugo de la Riva, ha tenido su puesta de largo en Toledo durante el Festival Internacional del Cine y la Palabra (CiBRA), apenas dos días antes de su estreno en salas comerciales. La película, que forma ... parte de la sección oficial del certamen, narra la historia real que inspiró la emblemática canción de Víctor Manuel, presente en el preestreno junto a los protagonistas de la historia, Antonio y Mariluz.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app