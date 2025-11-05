Víctor Manuel apadrina en Toledo el preestreno en el CiBRA del documental 'Solo pienso en ti' del cineasta Hugo de la Riva

El documental 'Solo pienso en ti', del cineasta castellanomanchego Hugo de la Riva, ha tenido su puesta de largo en Toledo durante el Festival Internacional del Cine y la Palabra (CiBRA), apenas dos días antes de su estreno en salas comerciales. La película, que forma ... parte de la sección oficial del certamen, narra la historia real que inspiró la emblemática canción de Víctor Manuel, presente en el preestreno junto a los protagonistas de la historia, Antonio y Mariluz.

Producido por la toledana Alhaja Films junto a 39 Escalones Films, con el apoyo de CMMedia y del Gobierno de Castilla-La Mancha, el documental reconstruye la historia de amor de dos personas con discapacidad que vivieron en una residencia de Cabra (Córdoba) y cuya relación inspiró en 1979 uno de los temas más universales del artista asturiano.

Durante la presentación, Hugo de la Riva, natural de Alcázar de San Juan, aseguró que la acogida está siendo muy positiva: «Llegar al corazón no es fácil, y creo que con este documental hemos podido tocarlo». La cinta ya había recibido elogios tras su paso por el Festival de Málaga el pasado mes de marzo.

Por su parte, Víctor Manuel destacó el valor emocional del proyecto. «Se han encontrado materiales inéditos que yo mismo desconocía (…) Estoy feliz por la utilidad de la canción tantos años después. Es como un regalo que me han hecho en el que he intervenido poquísimo y el resultado es espléndido». El músico recordó además los avances logrados en materia de inclusión desde que compuso el tema. «Ahora es casi normal que la discapacidad aflore, que se besen y que convivan, pero no era normal cuando se escribió la canción (…) la discapacidad antes estaba encerrada con siete llaves (…) ha cambiado mucho, aunque aún queda trabajo por hacer».

La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, subrayó el apoyo del Gobierno regional a esta producción audiovisual y al propio Festival CiBRA, recordando que el Ejecutivo autonómico impulsa nuevos proyectos ligados al séptimo arte, entre ellos la futura Ciudad del Cine, que verá la luz en el segundo semestre de 2026 con una inversión de ocho millones de euros.

El Teatro de Rojas se llenó en el preestreno de 'Solo pienso en ti' víctor rojas

También asistió al preestreno la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Toledo, Ana Pérez, quien destacó que «es muy bonito contar esta historia de amor entre Antonio y Mariluz, dos personas que vivían en una residencia para personas con necesidades especiales. Es bonito que un amor como este haya inspirado una canción que se ha hecho universal».

La delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón, puso en valor «el papel del director por este documental, que es una gran escenificación de sensibilidad», y recordó la vinculación de Víctor Manuel con el certamen toledano, «No es la primera vez que viene al CiBRA ni a Toledo, donde siempre es bien recibido», aseguraba la delegada del Gobierno.

Las autoridades arroparon a los protagonistas y al director de la cinta

El estreno oficial de 'Solo pienso en ti' llegará este viernes a los cines comerciales y también a la Casa de la Cultura de La Puebla de Montalbán, en el marco del propio Festival del Cine y la Palabra. Con esta proyección se cierra el ciclo de preestrenos del CiBRA 2025, que comenzó la semana pasada en el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo y ha llevado películas a distintos escenarios como el edificio Toletum y el Teatro de Rojas.