Suscribete a
ABC Premium

FESTIVAL Cibra

El CiBRA acoge el preestreno de 'Ciudad sin sueño', una ficción que muestra la realidad de la Cañada Real, interpretada por su gente

Manuel Calvo, coproductor, destaca que el valor de la película es ser capaz de contar una realidad con la gente que lo vive y que al mismo tiempo sea una ficción en la que están interpretando

Todo listo para una nueva edición del Festival CiBRA de Toledo: aquí todos los premiados de esta edición

El actor Jesús Fernández Silva y el productor Manuel Calvo en el preestreno de 'Ciudad sin sueño' en el CiBRA
El actor Jesús Fernández Silva y el productor Manuel Calvo en el preestreno de 'Ciudad sin sueño' en el CiBRA víctor rojas

F. MALARA

Toledo

El Festival CiBRA de Toledo ha acogido este lunes el preestreno de la película 'Ciudad sin sueño' de Guillermo Galoe, un largometraje que muestra la realidad de la Cañada Real interpretada por su gente, en el que Toni, un gitano de 15 años, ve cómo ... se desmorona su vida en el asentamiento irregular más grande de Europa, a las afueras de Madrid, porque su mejor amigo se va y su familia se disgrega.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app