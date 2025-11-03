El CiBRA acoge el preestreno de 'Ciudad sin sueño', una ficción que muestra la realidad de la Cañada Real, interpretada por su gente

El Festival CiBRA de Toledo ha acogido este lunes el preestreno de la película 'Ciudad sin sueño' de Guillermo Galoe, un largometraje que muestra la realidad de la Cañada Real interpretada por su gente, en el que Toni, un gitano de 15 años, ve cómo ... se desmorona su vida en el asentamiento irregular más grande de Europa, a las afueras de Madrid, porque su mejor amigo se va y su familia se disgrega.

«El valor de esta película es ser capaz de contar una realidad con la gente real que lo vive y que, al mismo tiempo, sea una ficción en la que están interpretando. Tiene mucho mérito haber encontrado ese punto de equilibrio entre contar una ficción siendo honesto con el lugar en el que se está rodando», ha explicado el coproductor de la película Manuel Calvo.

«Es una película en y con la Cañada»

La idea de este largometraje nació de su director, Guillermo Galoe, que llevaba diez años vinculado a la Cañada Real y quería mostrar este lugar que se encuentra a solo quince minutos del centro de Madrid.

«Fue un trabajo de inmersión, de hacer talleres de cine con la gente de la Cañada, de conocerlas y, al cabo de unos años, surgió la posibilidad de hacer primero un cortometraje y después 'Ciudad sin sueño'. No es una película sobre la Cañada, es una película en y con la Cañada», ha asegurado Calvo.

El coproductor ha subrayado «el nivel tan alto que hay de películas, la dificultad de poder acceder a un festival y el que haya sido elegida entre muchas otras es un lujo y es algo que nos llena de orgullo». De hecho, Calvo ya estuvo en el Festival hace tres años con el preestreno de 'Cinco lobitos'.

«Para mí todo es una realidad»

Para el actor Jesús Fernández Silva, abuelo de Toni en la película, esto es algo nuevo. «El día que me llamaron para participar en la película me lo tomé como un trabajo. No fallaba ni un día para ensayar, hacía lo que me decía el director, estaba volcado», ha asegurado.

Fernández vive en la Cañada y esta es su primera película. Allí, afirma, «la vida es muy tranquila, somos una familia» y para él «todo es una realidad, todo lo que pasa en la Cañada, lo estamos contando en la película».

En palabras del coproductor, «Jesús se siente totalmente identificado con lo que le parece que es realmente la Cañada» y ha contado que hay un gran trabajo actoral detrás de cada interpretación.

'Ciudad sin sueño' llega a Toledo después de haberse preestrenado en el Festival de Cannes (Francia) y San Sebastián y haber sido premiada con dos galardones en el Palmarés de Abycine 2025.