El documental 'Viven' se viste de largo en CiBRA mostrando las historias que relatan el panorama musical de Toledo

La cinta narra la historia de algunos de los artistas y grupos musicales de la capital regional, como es el caso de Nour, Azogue, Andrés Suárez o Veintiuno

Un momento del preestreno del documental Viven, dirigido por el cineasta toledano Enrique Muñoz
En el marco del Festival Internacional del Cine y la Palabra (CiBRA), este sábado se ha realizado la puesta de largo del documental 'Viven', dirigido por el toledano Enrique Muñoz y producido por LaBuitre, una obra en la que se hace un ... viaje coral en el que se recorren historias, sueños y luchas de quienes hacen posible el pulso sonoro en la ciudad de Toledo.

