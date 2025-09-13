Suscribete a
Restricciones en la Bola del Mundo durante la etapa decisiva: solo 15 motos subirán hasta la cima

Un trabajador de Puy du Fou en Toledo sufre el aplastamiento de un pie con una carretilla elevadora

El hombre, de 57 años, ha sido trasladado en UVI al Hospital Universitario de Toledo

Cinco actores heridos al volcar un coche de atrezzo en Puy du Fou Toledo

Un hombre de 57 años ha sufrido este sábado el aplastamiento de un pie con una carretilla elevadora en el parque temático Puy du Fou, según ha informado el servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha.

El accidente laboral se ha producido sobre la una de la tarde y el trabajador ha sido trasladado en UVI al Hospital Universitario de Toledo. Patrullas de la Policía Nacional y Policía Local también han intervenido en el operativo.

