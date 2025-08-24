Cinco actores heridos al volcar un coche de atrezzo en Puy du Fou Toledo

Cinco actores del parque temático Puy do Fou Toledo han resultado heridos al volcar un coche de atrezzo donde viajaban, según ha informado el servicio de emergencias 112.

Los hechos han ocurrido a las 23.48 horas y los heridos, de diversa consideración, han sido trasladados al Hospital Universitario de Toledo.

Los heridos han sido hospitalizados. Se trata de cuatro mujeres, dos de ellas de 26 años, otra de 27 y otra de 36 años, así como un hombre de 32 años. Tras ser atendidos por una UVI móvil, los cinco empleados han sido trasladado en dos ambulancias de soporte vital básico al Hospital Universitario de Toledo.

Al lugar de los hechos han acudido, asimismo, agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local de Toledo.