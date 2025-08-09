Toledo subasta un camión de Bomberos 'vintage' por 4.500 euros más impuestos

Es una oportunidad única para hacerse con un camión de bomberos autobomba o nodriza 'vintage'. El Ayuntamiento de Toledo ha puesto a la venta mediante subasta uno de los vehículos más antiguos del Parque de Bomberos. El precio de salida es de 4.500 euros más impuestos.

La venta se inicia tras cursar baja en el Inventario de Bienes y Derechos de la Corporación, la causa: obsolescencia. Este camión Pegaso es muy particular, para empezar por su rotulación a mano. La tipografía recuerda la cartelería manual de los años 80. En la caja del vehículo se puede leer 'Bomberos de Toledo', mientras que en la cabina se rotuló la palabra 'Bomberos' y 'Excmo. Ayuntamiento de Toledo'.

El camión autobomba se matriculó el 10 de julio de 1984, por lo que tiene una antigüedad de 41 años y un mes. Es uno de los vehículos míticos del Parque de Bomberos del Ayuntamiento de Toledo, como recuerdan quienes lo conocieron en activo.

«Esta nodriza tenía una capacidad de 9.000 litros de agua, pero con el tiempo se redujo a 6.000 litros para incorporar espacio para herramientas», comentan a ABC con la nostalgia de quien pierde al mejor amigo. «Ese vehículo es que nos daba la vida», aseguran.

Este Pegaso fue de los vehículos más avanzados en la época ya que cuenta con freno eléctrico y cambio inverso, tecnología punta en los años 80. «Es un pedazo de vehículo, pero con el paso del tiempo hay que actualizar y modernizar la zona», explican estos mismos agentes.

El camión era referente para acudir a incendios industriales en la provincia, dada su capacidad y potencia a la hora de lanzar el agua desde grandes distancias, un vehículo que como apuntaban desde el parque «va a durar toda la vida».

«Cuando no teníamos vehículo para acudir a los accidentes de tráfico la herramienta para excarcelar a los que quedaban atrapados la llevábamos en una Nissan Vanette y este camión venía siempre de apoyo en aquellas salidas para aportar agua», recuerdan quienes hicieron kilómetros por la ciudad y la provincia sobre esta nodriza que ahora está a la venta mediante subasta.

Es un camión de museo habitual en los parques de bomberos españoles en los años 80, ya sea como autobomba o adaptado como escala para acceder a edificios a gran altura y sofocar las llamas.

Las ofertas se podrán presentar hasta el próximo 25 de agosto, incluido. Finalmente se llevará el camión a casa aquella persona que ofrezca el mayor montante a partir del precio de salida, 4.500 euros por un vehículo cargado de historias y fabricado en España.

