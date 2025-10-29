Suscribete a
Cientos de personas recorren Valencia hasta llegar al Ventorro, en protesta contra Mazón

Toledo reclama a la Junta el centro de salud para Valparaíso y La Legua: «No entendemos su negativa»

El portavoz municipal, Juan José Alcalde, afirma que cumplen las condiciones y reitera la disposición del Ayuntamiento para ceder una parcela al Sescam

El Sescam no tiene previsto abrir el centro de salud de Valparaíso-La Legua en Toledo pero revisará el mapa sanitario

Juan José Alcalde, portavoz del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Toledo ABC
Valle Sánchez

TOLEDO

El Ayuntamiento de Toledo ha mostrado su disconformidad tras las declaraciones del consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, quien ha confirmado que, por el momento, no está previsto construir un nuevo centro de salud en los barrios de La Legua y Valparaíso.

El portavoz del ... equipo de Gobierno municipal, Juan José Alcalde, ha lamentado la decisión y ha asegurado que el Consistorio seguirá reclamando esta infraestructura sanitaria «tan necesaria para los vecinos de esta zona de la ciudad». «Es una lástima, pero seguiremos como toledanos luchando por ese centro de salud en La Legua y Valparaíso, que creemos que tiene las suficientes cartillas para tener un centro propio. No entendemos por qué la Junta se niega a cubrir esta necesidad en un barrio tan importante», ha manifestado Alcalde.

