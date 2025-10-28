Sanidad no tiene previsto abrir consultorios médicos en Valparaíso o La Legua pero revisará el mapa sanitario

El consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, Jesús Fernández Sanz, ha asegurado que no está previsto abrir consultorios médicos en los barrios toledanos de Valparaíso o La Legua. «Es una decisión técnica de la revisión del mapa sanitario, pero sigue en estudio, y los ... profesionales que manejan el mapa sanitario decidirán con arreglo a las tarjetas«, ha precisado el consejero al ser preguntado sobre este asunto que solicitó el Ayuntamiento de Toledo el pasado mes de septiembre.

Según Fernández Sanz, la decisión no obedece a la territorialidad exclusivamente, sino también «a los recursos que hay que utilizar para para la la atención en tarjeta sanitaria. Los médicos de atención primaria no tienen más de 1.750 tarjetas sanitarias cada uno y en pediatría no más de 1.250. Esto es lo que tenemos que cumplir y la revisión del mapa tiene que ver mucho con esto, además de las isocronas (criterio utilizado para el tiempo que invierte la población en el desplazamiento al centro de salud), además de los puntos de urgencias».

Para el consejero, en este momento, «no está previsto abrir ningún centro nuevo en Toledo, pero sí una revisión del mapa, como ya nos comprometimos, incluso a hacerla en el siguiente año también», ha puntualizado.