Rueda de prensa del Consejo de Ministros: el Gobierno aprueba la ley de enjuiciamiento criminal

Sanidad no tiene previsto abrir consultorios médicos en Valparaíso o La Legua pero revisará el mapa sanitario

«Es algo que se decidirá con arreglo a las tarjetas sanitarias», ha explicado el consejero Jesús Fernández

El Ayuntamiento de Toledo pide a la Junta la creación de una nueva zona básica de salud en Valparaíso, La Legua y Vistahermosa

Jesús Fernández Sanz, consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha
Jesús Fernández Sanz, consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha
El consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, Jesús Fernández Sanz, ha asegurado que no está previsto abrir consultorios médicos en los barrios toledanos de Valparaíso o La Legua. «Es una decisión técnica de la revisión del mapa sanitario, pero sigue en estudio, y los ... profesionales que manejan el mapa sanitario decidirán con arreglo a las tarjetas«, ha precisado el consejero al ser preguntado sobre este asunto que solicitó el Ayuntamiento de Toledo el pasado mes de septiembre.

