Toledo invierte en igualdad, deporte y control de plagas

Rueda de prensa semanal en la que se comunican los asuntos de la Junta de Gobierno local

La Escuela Toledana de Igualdad contará para su próxima edición de otoño con un presupuesto de 19.146,64 euros. Así lo ha avanzado el portavoz municipal, Juan José Alcalde, en la rueda de prensa semanal en la que se da cuenta de los acuerdos de la Junta de Gobierno local, que también ha dado el visto bueno a una partida económica de 45.000 euros para la convocatoria de ayudas a clubes y deportistas individuales en el año 2025.

Asimismo, como ya avanzó este diario, se ha adjudicado el contrato para la ejecución de los trabajos consistentes en el servicio de control y prevención de plagas, desratización, desinsectación y desinfección, en el municipio de Toledo, a la empresa Lokímica SA por un importe de 83.649,96 euros y por una duración de 12 meses.

El portavoz municipal también ha informado de la adjudicación del contrato para el suministro y configuración de elementos interactivos turísticos. Un proyecto financiado con Fondos Europeos Next Generation. La empresa Ruybesa Global Technologies SL. se ha hecho con el contrato por un importe total de 142.705,90 euros.

Camión de bomberos histórico

De otro lado, en el área de Gobierno de Cultura, Hacienda y Patrimonio se ha declarado desierta la venta mediante subasta de un camión autobomba de Bomberos y se ha autorizado el inicio del expediente para la contratación de la asistencia técnica especializada en la solicitud, gestión, ejecución, comunicación y justificación de los Fondos Europeos Next Generation, que sale por un presupuesto base de licitación de 69.445,65 euros.

En el apartado de instancias varias y asuntos de urgencia, se ha autorizado la celebración y colaboración por parte del Ayuntamiento de Toledo en las fiestas del barrio de Buenavista del 18 al 21 de septiembre; así como las del barrio de La Cava del 12 al 14 de este mes.

Por último, se ha dado el visto bueno a la gratuidad de los autobuses urbanos este sábado, 13 de septiembre, de 19:00 a 00:00 horas con motivo de la VIII Noche del Patrimonio.