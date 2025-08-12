El Ayuntamiento de Toledo ahorra 43.000 euros en el contrato anual para el control de plagas

El Ayuntamiento de Toledo va a ahorrar algo más de 43.000 euros en la adjudicación del servicio de control y prevención de plagas, un contrato que contempla la desratización, desinsectación y desinfección. La empresa Lokímica S.A., con sede en Alcorcón (Madrid), ha presentado la oferta más ventajosa para el Consistorio, por un importe cercano a los 84.000 euros, en concreto, 83.649,96 euros al año.

En un primer momento la Junta de Contratación puso reparo a la oferta de la empresa madrileña, al considerar que incurría en temeridad por resultar anormal o desproporcionada. En el plazo de tres días, Lokímica justificó su propuesta y el área municipal de contratación concluía en un informe técnico que «la oferta presentada por la citada mercantil resulta viable, posibilitando el cumplimiento de las obligaciones contractuales de conformidad con el precio ofertado».

Este informe de justificación contempla la experiencia y el conocimiento del servicio como garantía de adecuada ejecución y el estudio económico de la oferta presentada, en el que especifican los costes salariales del personal adscrito al contrato, el coste de los productos a emplear en la ejecución del acuerdo y la previsión de los gastos a incurrir en los desplazamientos y vehículos necesarios para la prestación del servicio.

El presupuesto base de licitación establecido por el Ayuntamiento para este servicio era de 126.878,70 euros, presentándose al proceso de licitación tres empresas. Además de Lokímica, han concurrido Denfor con un precio del contrato de 108.271,56 euros, y Athisa Medio Ambiente por 112.693,66 euros. El tipo de licitación es a la baja respecto del presupuesto máximo, de ahí que Lokimica haya obtenido 100 puntos en la valoración de su propuesta, Denfor 94,16 y Athisa Medio Ambiente 91,84.

El concurso, además del precio del contrato, puntúa la celeridad en la atención de los avisos y las pinturas de insecticidad en pozos de registro de alcantarillado para el tratamiento de cucarachas. Las tres empresas interesadas establecen un plazo no superior a 6 horas para resolver los avisos, mientras que la que ha presentado la oferta más ventajosa, Lokímica, propone pintura insecticida en el 10 por ciento de los pozos de registro, llegando a un total de 750, al igual que Denfor, no así Athisa, su propuesta de pintura llega al 15 por ciento de los pozos de registro, es decir, 1.125.

Otras claves del contrato

Asimismo, de este contrato se excluye el control de la vegetación y de las plagas de origen fitosanitario, salvo que como recoge el pliego de condiciones tengan repercusión en la salud de las personas, como el caso de la procesionaria del pino en el ámbito espacial de responsabilidad municipal o las plagas de la madera y el tratamientos de legionella, sin perjuicio de las propuestas o planteamientos que las empresas licitantes pudieran ofertar en este sentido.

Además, el adjudicatario deberá realizar los trabajos extraordinarios requeridos por el Ayuntamiento de Toledo en el caso de que se produjera alguna circunstancia especial de riesgo para la salud pública derivada de la presencia de plagas urbanas así declarada por la autoridad sanitaria y no contemplada en el pliego, sin que tales servicios supongan un mayor coste del fijado en el contrato.

Se actuará en edificios municipales, colegios, instalaciones deportivas y en el río Tajo El contrato para el control y prevención de plagas especifica los espacios municipales que debe abarcar la empresa adjudicataria, como son dependencias, colegios e instalaciones deportivas, además de la relación de pinos para actuar sobre las orugas o procesionaria y otros recintos, como los aseos públicos de San Juan de los Reyes, el Tránsito o los arquillos de la plaza del Ayuntamiento, entre otros. El Ayuntamiento también ha elaborado una relación de áreas caninas contabilizando un total de 27 repartidas en todos los barrios de la ciudad, tratándose de puntos a tener en cuenta por la empresa adjudicataria para prestar sus servicios de desratización, desinsectación y desinfección, al igual que un documento en el que detalla los vehículos del parque móvil objeto del contrato, sumando un total de 101 turismos, furgonetas y camiones. También de suma importancia será el monitoreo o sistema de evaluación y control que la empresa tendrá que ejecutar en los márgenes del río Tajo y en las zonas húmedas para determinar la necesitad, puntos y época óptima de los tratamientos, así como la evaluación de la eficacia de los mismos y la necesidad de su reiteración, «máxime cuando cambios climatológicos o de régimen de caudal repentinos minimice el efecto de tratamientos realizados», señalan. Además, en los tratamientos realizados en márgenes del río y en superficie se minimizarán los riesgos derivadas de los tratamientos químicos y se tendrá además en consideración la idoneidad sobre insectos polinizadores, o especies protegidas.