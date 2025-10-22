Suscribete a
ABC Premium

Toledo impugna el dictamen del Consejo Consultivo sobre el Nudo Norte con un contrato de defensa jurídica de 32.670 euros

El Ayuntamiento «va a seguir luchando» porque considera «injusto» el dictamen emitido el pasado mes de septiembre

Delgado: «El Consejo Consultivo no puede generar indefensión jurídica a todos los toledanos»

La rotonda situada antes de llegar al puente de Parapléjicos es una de las actuaciones del Nudo Norte
La rotonda situada antes de llegar al puente de Parapléjicos es una de las actuaciones del Nudo Norte H. FRAILE
Valle Sánchez

Valle Sánchez

TOLEDO

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Toledo ha autorizado este miércoles el inicio del expediente para la contratación del servicio de defensa jurídica con el fin de impugnar el dictamen del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha sobre los convenios urbanísticos del ... Nudo Norte. El presupuesto base de licitación asciende a 32.670 euros y se tramitará mediante un procedimiento negociado sin publicidad.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app