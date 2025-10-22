Toledo impugna el dictamen del Consejo Consultivo sobre el Nudo Norte con un contrato de defensa jurídica de 32.670 euros

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Toledo ha autorizado este miércoles el inicio del expediente para la contratación del servicio de defensa jurídica con el fin de impugnar el dictamen del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha sobre los convenios urbanísticos del ... Nudo Norte. El presupuesto base de licitación asciende a 32.670 euros y se tramitará mediante un procedimiento negociado sin publicidad.

El portavoz del equipo de Gobierno, Juan José Alcalde, ha explicado tras la reunión de la Junta que el Ayuntamiento «va a seguir luchando» porque considera «injusto» el dictamen emitido el pasado mes de septiembre por el Consultivo.

«Vamos que si vamos a seguir luchando. Nos parece injusto lo del Nudo Norte y por eso se ha autorizado el gasto y el inicio del expediente de contratación. Creemos que el dictamen es dañino para el Ayuntamiento de Toledo y tenemos que defender los intereses de los toledanos. Por eso estamos aquí», ha declarado Alcalde.

El acuerdo aprobado contempla la contratación de un despacho jurídico especializado para interponer el recurso contra la resolución del Consejo Consultivo, en defensa de la posición del Consistorio en el caso del Nudo Norte, una importante infraestructura viaria de la ciudad.

Origen del conflicto

El Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha emitió el pasado 16 de septiembre un dictamen en el que rechazaba todos los argumentos presentados por el Ayuntamiento de Toledo para declarar la nulidad de los convenios urbanísticos firmados en 2008 y 2021 con las empresas Toletum Visigodo y Condominio Once de Noviembre.

Estos convenios están ligados a la gran actuación urbanística y viaria del Nudo Norte, que permitió el desdoblamiento del puente de Parapléjicos y la construcción de la rotonda que regula el tráfico en sus inmediaciones, una obra clave para la movilidad en la capital regional.

El Gobierno municipal, presidido por Carlos Velázquez, considera que el dictamen del Consultivo incurre en «errores graves» y busca con este recurso «corregir» lo que interpreta como una interpretación desfavorable a los intereses del Ayuntamiento.

«Se trata de defender los intereses de Toledo frente a una decisión que creemos injusta y perjudicial para la ciudad», ha subrayado el portavoz.