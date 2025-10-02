Delgado: «El Consejo Consultivo no puede generar indefensión jurídica a todos los toledanos»

El Ayuntamiento de Toledo no está dispuesto a pagar 10 millones de euros por la expropiación que permitió desdoblar el puente de Parapléjicos y hacer una rotonda

«El Consejo Consultivo no puede generar indefensión jurídica a todos los toledanos». Con esta afirmación, el concejal de Planeamiento del Ayuntamiento de Toledo, Florentino Delgado, sustenta la pertinencia de convocar mañana viernes con carácter de urgencia la Comisión de Planeamiento y un pleno extraordinario del Ayuntamiento de Toledo con un único punto en el orden del día: pedir al Consultivo que revise de oficio su dictamen sobre los convenios urbanísticos ligados al Nudo Norte, la gran obra viaria que permitió el desdoblamiento del puente de Parapléjicos y la construcción de la rotonda que regula el tráfico en sus inmediaciones.

El objetivo del Gobierno municipal es corregir lo que considera «errores graves» del dictamen emitido el pasado 16 de septiembre, en el que el Consultivo rechazaba uno por uno los argumentos del Ayuntamiento para declarar la nulidad de los convenios de 2008 y 2021, suscritos con las empresas Toletum Visigodo y Condominio Once de Noviembre. El Consistorio había planteado hasta siete causas de nulidad de pleno derecho, entre ellas la valoración del justiprecio o la expropiación completa de la clínica. Ninguna de ellas fue aceptada por el órgano consultivo.

Sin embargo, el informe elaborado por la Secretaría General del Pleno y la Asesoría Jurídica municipal considera que el dictamen contiene «errores materiales, omisiones relevantes e incluso causas de nulidad propias al haberse emitido sin recabar documentación esencial, como el informe desfavorable del jefe del Servicio de Urbanismo de 12 de noviembre de 2007».

Delgado es tajante al señalar que el dictamen del Consultivo no puede convertirse en una barrera que impida al Ayuntamiento acudir a los tribunales en defensa del interés general. «No es lógico que sin ser un acto administrativo ni una resolución de autoridad, sujetas al control judicial, tenga efectos todavía más determinantes que si lo fuera, porque entra en el fondo del asunto y priva al Ayuntamiento de acudir al Contencioso», ha advertido el concejal de Planeamiento.

Vía penal

El edil advierte además que el Ayuntamiento no se conformará con el pronunciamiento actual si no es enmendado y agotará todas las vías legales disponibles a su alcance. «Si el Consultivo finalmente no rectifica su dictamen, el Ayuntamiento irá al Tribunal Superior de Justicia, porque este organismo no puede privarle de la tutela judicial efectiva», explica.

Además, el equipo de Gobierno tampoco descarta deducir testimonio y remitirlo a la Fiscalía para determinar si los convenios de Nudo Norte pudieran tener consecuencias penales, puesto que el actual equipo de Gobierno considera que son «lesivos para los intereses municipales».

El Ayuntamiento cuestiona la expropiación de la Clínica del Rosario en 2008, al considerar que el proyecto de desdoblar el puente de Parapléjicos solo necesitaba parte del solar. Además considera abusivo el pago de cerca de 10 millones de euros, ciando según sus cálculos el justiprecio no debería superar los 2,8 millones.