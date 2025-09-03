Vox llevará al Pleno de Talavera una moción para reclamar por cuarta vez una segunda UVI móvil

El portavoz del Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento de Talavera de la Reina, David Moreno, ha anunciado que su formación presentará este viernes una moción al Pleno municipal con el objetivo de reclamar a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha la dotación de una segunda UVI móvil para la ciudad.

Moreno, ha denunciado que «ya se han dado varios casos que se ha tenido que atender con un soporte vital básico urgencias como infartos, tanto en Talavera, como en pueblos de la comarca, en perjuicio de los pacientes, como en determinadas urgencias en el que el tiempo es clave, en una comarca que supera las 180.000 tarjetas sanitarias«.

El portavoz ha recordado que se trata de «un compromiso que García-Page adquirió con Talavera en determinadas ocasiones y que también firmó el Pacto por la Recuperación de Talavera en el año 2018«.

«La falta de una segunda UVI móvil pone en riesgo la salud y la vida de los ciudadanos de Talavera y su comarca», ha advertido, reclamando a la Junta que deje a un lado las «promesas vacías» y asuma de forma inmediata su responsabilidad.

Recurso permanente y dotado de personal

En la moción, Vox insta a la Junta de Castilla-La Mancha, y en concreto a la Consejería de Sanidad, a dotar de manera urgente al Área Sanitaria de Talavera de la Reina de una segunda UVI móvil permanente, con base operativa en el término municipal y servicio 24 horas los 365 días del año. El recurso, ha remarcado Moreno, debe estar dotado con el personal sanitario, técnico y logístico necesario, «cumpliendo con los estándares de calidad y seguridad establecidos para la atención a urgencias y emergencias sanitarias».

Además, el grupo municipal solicitará que esta segunda UVI móvil se incluya en los planes y presupuestos anuales del Sescam como inversión estructural permanente del Área Integrada de Talavera, con un plazo máximo para su implantación y puesta en funcionamiento, así como mecanismos de seguimiento por parte del Ayuntamiento en coordinación con la Gerencia del Área Integrada.

La moción también reclama la comparecencia pública del consejero de Sanidad en Talavera de la Reina para informar sobre la situación actual del servicio de emergencias sanitarias y las previsiones de refuerzo del mismo.

Por último, Vox plantea instar al Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha a realizar un estudio técnico y asistencial sobre las necesidades reales del Área Sanitaria de Talavera en materia de atención urgente y emergencias, y hacerlo público para conocimiento de la ciudadanía y del propio Ayuntamiento.