Vox Castilla-La Mancha denuncia demoras en las consultas médicas de más de cinco horas

El presidente del Grupo Parlamentario Vox en las Cortes de Castilla-La Mancha, David Moreno, ha denunciado este martes el «caos y colapso» que sufre el sistema sanitario regional y ha responsabilizado directamente al presidente regional, Emiliano García-Page, y a su consejero de Sanidad, Jesús Fernández, de una situación que tiene como principales víctimas a los pacientes de la región.

Moreno ha señalado que los problemas son diarios y afectan a la práctica totalidad de las consultas de los centros médicos y hospitalarios, donde los pacientes se ven obligados a soportar largas esperas ante la falta de facultativos que atiendan las citas programadas.

El presidente parlamentario de Vox ha puesto como ejemplo lo ocurrido recientemente en el servicio de consultas externas del Hospital Nuestra Señora del Prado, en Talavera de la Reina, donde los usuarios han trasladado sus quejas a Vox por demoras de más de cinco horas sobre la hora en la que habían sido citados. En concreto, el servicio de Oftalmología sufrió retrasos que obligaron a los pacientes a permanecer hacinados en los pasillos y de pie durante toda la espera.

«Denunciamos la situación del servicio de Oftalmología en Talavera, pero no se trata de un caso aislado ni local, sino que es la situación que a diario viven todos los pacientes de Castilla-La Mancha en todos y cada uno de los servicios y consultas de los centros médicos y hospitales de la región», ha explicado.

David Moreno ha reclamado al consejero de Sanidad que explique cuántos oftalmólogos prestan servicio actualmente en el hospital talaverano y ha afeado la actitud del Gobierno regional, al que acusa de «dibujar una situación idílica de la sanidad castellanomanchega que nada tiene que ver con la realidad que padecen cada día pacientes y profesionales».

El presidente de Vox en las Cortes ha advertido de la falta de previsión y de compromiso con las plantillas médicas, ya que no se cubren bajas laborales ni vacaciones, lo que deriva en un empeoramiento del servicio, de la calidad asistencial a los pacientes y sobrecarga para los sanitarios.

Moreno también ha subrayado que la próxima oferta pública de empleo para Sanidad establece más plazas (1.552) de gestión y servicios (celadores y administrativos) que de médicos (1.187), «así no se soluciona el problema de la falta de médicos y del éxodo de profesionales a otras regiones donde sí se les reconoce la carrera profesional sanitaria.

Finalmente, Moreno ha reiterado la exigencia de Vox de garantizar a los castellano-manchegos una sanidad digna, eficiente y responsable, que ponga en el centro a los pacientes y respete el trabajo de los facultativos.