0-2: Golpe de mano del Toledo en Villacañas que le mantiene invicto de líder

El CD Toledo sigue al frente de la clasificación de forma invicta al vencer por 0-2 al CD Villacañas tras la disputa de un encuentro que se resolvió con las dos dianas anotadas en la segunda mitad del choque por Luis Molina y ... Joselu Friaza. El Villacañas rozó en algunos momentos la posibilidad de alcanzar un empate, pero no estuvo acertado cara al gol.

Los dos equipos ofrecieron un primer tiempo con escasas opciones de marcar un gol que les pusiera por delante en el marcador. De esta manera, el equipo villacañero tuvo en su haber solo un buen disparo de Carlos Gómez que detuvo Christian Gómez en el minuto 30 de la contienda.

La réplica de la escuadra verde, en este encuentro de blanco, vino siete minutos más tarde con un duro y raso obús de Sergio Nanclares desde fuera del área que obligó a Ángel Pérez a desviar de forma muy apurada el balón a saque de esquina. Muy acertado el joven guardameta de Lillo en esta intervención. Al poco, se tuvo que retirar lesionado el argentino Juan Molina y fue sustituido por Tete Vacas.

Noticia Relacionada 4-0: El Toledo golpea con fuerza a un Illescas que mereció más B. Cervantes El equipo sagreño fue superior a su rival en la primera parte, pero la pegada de los verdes fue determinante

Tras paso por vestuarios, el Villacañas se fue en busca del gol y lo tuvo cerca en el minuto 48 el central Juancho con un remate de cabeza a la salida de un saque de esquina que salvó en la raya de gol Brunet cuando ya se cantaba el 1-0 en las gradas. Reaccionó pronto el Toledo y en el minuto 57 se puso con ventaja en el marcador después de que buen centro de Stevens lo rematara de cabeza a la red de forma espléndida Luis Molina en el segundo palo. Es la cuarta diana del delantero madrileño en lo que va de temporada.

El Villacañas empató el encuentro en el minuto 63 con una falta lateral lanzada por Lescano que remató Toboso llevando el balón a la red, pero el colegiado anuló el gol por un fuera de juego muy protestadopor la afición villacañera.

El acoso final del equipo local le pudo llevar a la igualada en el minuto 82 con un disparo de Rubén Moreno que salió desviado por muy poco. Con el Villacañas volcado en ataque llegó una contra letal del Toledo que culminó Friaza con acierto para poner el 0-2 en el marcador en la última jugada del partido.

FICHA TÉCNICA

CD Villacañas: Ángel Pérez; Mamadou (Siles, m. 60), Toboso, Eneko, Juancho, Quereda; Panocha (Rubén Moreno, m. 80), Collazo (Lescano, m. 60, Molina (Tete Vacas, m. 39), Álvaro Gil (Guijarro, m. 80); Carlos Gómez

CD Toledo: Christian Gómez; Stevens, Brunet, Poveda, Adrián Jesús; Rosell (Adrián López, m. 89 ), Nanclares, Nader, Barroso (Meneses, m. 77); Friaza y Luis Molina (Fran Gómez, m. 62 )

Árbitro: Alonso Salcedo. Delegación de Toledo. Tarjeta amarilla para los locales Eneko y Panocha. Por parte visitante, a Brunet y Friaza

Goles: 0-1, m. 57: Luis Molina; 0-2, m. 95: Friaza

Incidencias: Partido de la jornada 15 del Grupo XVIII de Tercera RFEF disputado en la tarde de este sábado festivo en el campo municipal Las Pirámides-Toribio Santos ante unos mil espectadores.