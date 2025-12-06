Suscribete a
0-2: Golpe de mano del Toledo en Villacañas que le mantiene invicto de líder

Luis Molina y Joselu Friaza anotan los goles de un partido cargado de emoción

1-2: El Albacete Balompié avanza ronda tras ganar en Leganés

El Toledo mantiene el liderato de forma invicta tras vencer en Villacañas por 0-2
B. Cervantes

Toledo

El CD Toledo sigue al frente de la clasificación de forma invicta al vencer por 0-2 al CD Villacañas tras la disputa de un encuentro que se resolvió con las dos dianas anotadas en la segunda mitad del choque por Luis Molina y ... Joselu Friaza. El Villacañas rozó en algunos momentos la posibilidad de alcanzar un empate, pero no estuvo acertado cara al gol.

