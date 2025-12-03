copa del rey de fútbol
2-1: El Prado vive una noche mágica con la victoria del Talavera que ahora espera a un Primera
Dos goles de Sergio Montero dan el pase al equipo blanquiazul ante un Málaga que nunca se rindió
El CF Talavera cesa a Diego Nogales y su relevo es Alejandro Sandroni
El CF Talavera derrotó por 2-1 en la noche de este miércoles y avanza ronda en la Copa del Rey 2025-2026. Dos dianas del delantero catalán Sergio Montero en los inicios de la segunda parte llevaron una euforia desbordada a las ... gradas de El Prado. Apretó el Málaga en la recta final del encuentro, pero Jaime González y sus compañeros de zafa aguantaron el chaparrón del conjunto boquerón para dejar el 2-1 como resultado definitivo.
El Talavera espera ahora el próximo sorteo en el que tendrá como posibles rivales al Real Madrid, FC Barcelona Atlético de Madrid y Athletic Club.
El 1-0 llegó en el minuto 55 con un disparo desde la frontal del área que resulto imparable para Carlos López.
El segundo gol de la escuadra cerámica tuvo de nuevo a Sergio Montero como protagonista en el minuto 65 con un tanto con el culminó un barullo en el área malaguista.
Era el 2-0 y a partir de ahí el equipo blanquiazul aguanto en defensa el empuje de su rival, aunque no pudo evitar el gol de Niño en el minuto 89 al marcar a puerta vacía.
Ficha técnica del partido
CF Talavera: Jaime González; Edu Gallardo, Álvaro López, Sergi Molina, David Cuenca; Montero, Pitu Doncel, Pedro Capó, Nahuel; Di Renzo y Valen.
Cambios en el CF Talavera: Alex Roig por David Cuenca, m. 67; Marcos Moreno por Pitu Doncel , m. 81; Farrando por Edu Gallardo, m. 74; Arturo Molina por Valen, m. 67 y Luis Sánchez por Montero, m. 74.
Málaga CF: Carlos López: Gabilondo, Murillo, Montero, Dani; Haitam, Arriaza, Rafa, Lobete; Carlos Ruiz 'Chupe' y Ochoa.
Cambios en el Málaga CF: Niño por Chupe, m. 66; Larrubia por Lobete, m. 66; Rafita por Ochoa, m. 71 y Badiola por Rafa Rodríguez, m. 71.
Árbitro: Ais Reig. Comité valenciano. Amarilla para el local Di Renzo. Roja directa a Valen en el minuto 95 cuando estaba ya en el banquillo de suplentes.
Goles: 1-0, m. 55: Montero; 2-0, m. 65: Montero; 2-1, m. 89: Niño.
Incidencias: Partido de treintaidosavos de final de la Copa del Rey disputado en el municipal El Prado ante espectadores. El saque de honor lo realizaron Arellano, Javi Gutiérrez y Tornero, tres jugadores del Talavera que disputaron el play-off de ascenso a Segunda División en la temporada 1998-99 y en el que también estaba inmerso el Málaga. Espectadores: 4.075 (cifra oficial).
