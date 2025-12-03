2-1: El Prado vive una noche mágica con la victoria del Talavera que ahora espera a un Primera

El CF Talavera derrotó por 2-1 en la noche de este miércoles y avanza ronda en la Copa del Rey 2025-2026. Dos dianas del delantero catalán Sergio Montero en los inicios de la segunda parte llevaron una euforia desbordada a las ... gradas de El Prado. Apretó el Málaga en la recta final del encuentro, pero Jaime González y sus compañeros de zafa aguantaron el chaparrón del conjunto boquerón para dejar el 2-1 como resultado definitivo.

El Talavera espera ahora el próximo sorteo en el que tendrá como posibles rivales al Real Madrid, FC Barcelona Atlético de Madrid y Athletic Club.

El 1-0 llegó en el minuto 55 con un disparo desde la frontal del área que resulto imparable para Carlos López.

Los jugadores del Talavera celebran el pase de ronda abel martínez

El segundo gol de la escuadra cerámica tuvo de nuevo a Sergio Montero como protagonista en el minuto 65 con un tanto con el culminó un barullo en el área malaguista.

Era el 2-0 y a partir de ahí el equipo blanquiazul aguanto en defensa el empuje de su rival, aunque no pudo evitar el gol de Niño en el minuto 89 al marcar a puerta vacía.

Ficha técnica del partido

CF Talavera: Jaime González; Edu Gallardo, Álvaro López, Sergi Molina, David Cuenca; Montero, Pitu Doncel, Pedro Capó, Nahuel; Di Renzo y Valen.

Cambios en el CF Talavera: Alex Roig por David Cuenca, m. 67; Marcos Moreno por Pitu Doncel , m. 81; Farrando por Edu Gallardo, m. 74; Arturo Molina por Valen, m. 67 y Luis Sánchez por Montero, m. 74.

Málaga CF: Carlos López: Gabilondo, Murillo, Montero, Dani; Haitam, Arriaza, Rafa, Lobete; Carlos Ruiz 'Chupe' y Ochoa.

Cambios en el Málaga CF: Niño por Chupe, m. 66; Larrubia por Lobete, m. 66; Rafita por Ochoa, m. 71 y Badiola por Rafa Rodríguez, m. 71.

Árbitro: Ais Reig. Comité valenciano. Amarilla para el local Di Renzo. Roja directa a Valen en el minuto 95 cuando estaba ya en el banquillo de suplentes.

Goles: 1-0, m. 55: Montero; 2-0, m. 65: Montero; 2-1, m. 89: Niño.

Incidencias: Partido de treintaidosavos de final de la Copa del Rey disputado en el municipal El Prado ante espectadores. El saque de honor lo realizaron Arellano, Javi Gutiérrez y Tornero, tres jugadores del Talavera que disputaron el play-off de ascenso a Segunda División en la temporada 1998-99 y en el que también estaba inmerso el Málaga. Espectadores: 4.075 (cifra oficial).