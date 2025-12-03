Suscribete a
ABC Premium
Exclusiva
'El Pollo' Carvajal destapa ante Trump la maquinaria delictiva de Maduro y ofrece revelar a espías y políticos infiltrados
Última hora
Las federaciones del PSOE culpan a María Jesús Montero y Rebeca Torró de proteger a Salazar parando las denuncias por acoso

copa del rey de fútbol

2-1: El Prado vive una noche mágica con la victoria del Talavera que ahora espera a un Primera

Dos goles de Sergio Montero dan el pase al equipo blanquiazul ante un Málaga que nunca se rindió

El CF Talavera cesa a Diego Nogales y su relevo es Alejandro Sandroni

Un Sergio Montero inspirado llevó al Talavera a la victoria
Un Sergio Montero inspirado llevó al Talavera a la victoria abel martínez

B.Cervantes

Toledo

El CF Talavera derrotó por 2-1 en la noche de este miércoles y avanza ronda en la Copa del Rey 2025-2026. Dos dianas del delantero catalán Sergio Montero en los inicios de la segunda parte llevaron una euforia desbordada a las ... gradas de El Prado. Apretó el Málaga en la recta final del encuentro, pero Jaime González y sus compañeros de zafa aguantaron el chaparrón del conjunto boquerón para dejar el 2-1 como resultado definitivo.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app