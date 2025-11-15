Serrano (PP) exige explicaciones a Page y García-Élez por la «actitud bochornosa e inaceptable» de su concejal ocupa de Talavera

El portavoz adjunto del PP en las Cortes de Castilla-La Mancha y presidente del Partido Popular en Talavera de la Reina, Santiago Serrano, ha exigido este sábado explicaciones y responsabilidades al presidente regional, Emiliano García-Page, y a la exalcaldesa y actual diputada regional, ... Agustina García Élez, por lo que considera la «situación vergonzosa e inaceptable» protagonizada por el concejal socialista Roberto Gallegos.

Según ha denunciado Serrano, el propio concejal ha reconocido públicamente que habita una vivienda de forma ilegal, sin título que lo habilite para ello, una situación que figura en la escritura de compraventa del pasado 3 de octubre de 2025. El dirigente 'popular' subraya que, tal y como ha explicado el propio Gallegos, él mismo «admite que está en esa vivienda de forma ilegal y por la cual su legítima propietaria no puede acceder».

Serrano ha puesto el foco en que la ocupación se remontaría a noviembre de 2018, antes incluso de las elecciones municipales de 2019. Por ello, se pregunta si Agustina García conocía esta situación cuando Gallegos formaba parte de su equipo de Gobierno, y también cuando volvió a incorporarlo a la lista electoral del PSOE en 2023. «¿Sabía Agustina García que su concejal estaba de manera ilegal en una vivienda que no era suya?», ha cuestionado.

«Tres días de silencio» del PSOE

El presidente local del Partido Popular ha lamentado que este escándalo ya acumule tres días de silencio por parte de la exalcaldesa y del presidente autonómico. Un silencio que, a su juicio, equivale a «validar con su callada por respuesta la actitud de su concejal Roberto Gallegos».

Serrano ha insistido en que el caso afecta a un representante público que cobra una media liberación como edil del PSOE y que estaría vulnerando «un derecho tan elemental como el de propiedad privada».

Noticia Relacionada El Gobierno de Talavera critica la inacción del PSOE ante la presunta ocupación de uno de sus concejales ABC «Al PSOE ya no le cabe mirar para otro lado, y decir con evasivas, que no se sabía nada», señalan desde el Gobierno municipal de la ciudad de la cerámica

Además, ha criticado que esta situación choque con el discurso del propio García-Page, a quien ha recordado la ley antiocupación que anunció en 2020 y cuya tramitación dependía del Gobierno de España. Según Serrano, esa iniciativa autonómica «nunca más se supo». También ha reprochado que el PSOE, «en ese mismo año», votara «en contra de la proposición de ley del Partido Popular antiocupación, que incluía el desalojo exprés en doce horas y la nulidad de empadronamientos de los ocupas».

Serrano ha reclamado igualmente que se aclaren las informaciones que apuntan a que Roberto Gallegos habría pedido dinero a la empresa antiocupación contratada por la legítima propietaria para abandonar la vivienda. «Hay dos versiones y no sabemos cuál es la buena, por lo que el PSOE debe dar explicaciones», ha advertido.

El portavoz adjunto del PP en las Cortes ha insistido en que la ciudadanía merece una respuesta clara ante una situación que ha calificado de «bochornosa y vergonzosa». Por ello, ha exigido que tanto el PSOE local como el regional «den explicaciones inmediatas» y ha reclamado conocer qué responsabilidades asumirá el concejal socialista.

Serrano ha formulado estas declaraciones antes de presidir la reunión de la Junta Local del PP de Talavera, donde ha reiterado que hechos como estos «no deberían haberse producido jamás y menos tratándose de un representante público del Ayuntamiento de Talavera».