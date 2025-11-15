Suscribete a
partido popular

Serrano (PP) exige explicaciones a Page y García-Élez por la «actitud bochornosa e inaceptable» de su concejal ocupa de Talavera

El portavoz adjunto del PP en las Cortes regionales acusa al PSOE de «validar con su silencio» la actitud del concejal Roberto Gallegos, que cobra media liberación del Ayuntamiento de Talavera

Gallegos, el supuesto concejal ocupa de Talavera, rompe el silencio y niega las acusaciones de ocupación ilegal

Santiago Serrano presidido este sábado la reunión de la Junta Local del PP de Talavera
ABC

Toledo

El portavoz adjunto del PP en las Cortes de Castilla-La Mancha y presidente del Partido Popular en Talavera de la Reina, Santiago Serrano, ha exigido este sábado explicaciones y responsabilidades al presidente regional, Emiliano García-Page, y a la exalcaldesa y actual diputada regional, ... Agustina García Élez, por lo que considera la «situación vergonzosa e inaceptable» protagonizada por el concejal socialista Roberto Gallegos.

