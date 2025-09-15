Se produce un tercer accidente laboral este lunes: grave tras caer desde un poste de telefonía en Talavera

Un trabajador de telefonía de 48 años ha resultado herido grave este lunes al caer desde un poste mientras realizaba labores de mantenimiento en Talavera de la Reina(Toledo), ha informado el servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha.

El aviso lo ha recibido el 112 a las 12:39 horas desde un camino a la altura del kilómetro 2 de la CM-5100 y el trabajador ha sido traslado en UVI al hospotal 'Nuestra Señora del Prado', de Talavera de la Reina.

Jornada negra este lunes en la provincia de Toledo. Ya son tres los accidentes laborales registrados este lunes, el primero en Maqueda, después en Menasalbas y un tercero en Talavera de la Reina.