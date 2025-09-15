Segundo accidente laboral este lunes en la provincia de Toledo: cae desde 4 metros de altura de una nave
El trabajador, de 49 años, ha resultado herido de gravedad
Un varón de 49 años de edad ha resultado herido de gravedad tras caer desde una altura de cuatro metros mientras trabajaba en una empresa de construcción de estructuras metálicas e instalaciones ganaderas situada en el término municipal de Menasalbas (Toledo), ha informado el servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha.
El aviso se ha recibido sobre las 10.37 horas de este lunes, y el herido, que tras golpearse en la cabeza presentaba un traumatismo craneoencefálico grave, ha sido atendido en un primer momento por un equipo médico de urgencias y trasladado por un helicóptero sanitario al Hospital Universitario de Toledo.
