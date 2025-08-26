Desalojan a 45 menores del colegio 'San Ildefonso' de Talavera tras una falsa amenaza de bomba

Suscribete a
El CEIP 'San Ildefonso', situado en la calle Hernán Cortes de Talavera de la Reina, ha tenido que ser desalojado este martes tras recibir una nota con amenaza de bomba que, finalmente, ha resultado ser falsa. No obstante, se ha desalojado a 45 menores y a siete adultos, integrantes de un campamento de verano que acoge el centro.

Fuentes del Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha han informado a Europa Press de que la llamada alertando de la nota se ha registrado a las 9.22 horas, y que se ha movilizado a Policía Nacional y Policía Local, bomberos y a una UVI en preventivo.

Los efectivos han levantado el acordonamiento de la zona, tras haber inspeccionado el centro y no haber encontrado nada. Solo queda un coche de Policía Nacional.

