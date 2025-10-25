Alcaldes del PP de la zona de Talavera denuncian la «desinformación» de Page sobre los cribados de cáncer de mama

Varios alcaldes y portavoces de la comarca de Talavera de la Reina han trasladado este sábado la preocupación de las mujeres de sus localidades ante la «desinformación e inseguridad» que muestra el Gobierno de Castilla-La Mancha, presidido por Emiliano García-Page, en ... la crisis sanitaria de los cribados de cáncer de mama en Talavera de la Reina.

En declaraciones a los medios de comunicación a las puertas del Hospital 'Nuestra Señora del Prado' de Talavera, han pedido al Gobierno del PSOE que ofrezca datos reales que puedan aportar «tranquilidad» a las mujeres de la comarca que se han visto envueltas en este escándalo surgido en la sanidad castellanomanchega.

El alcalde de Segurilla, Pablo Barroso, que ha actuado como portavoz de alcaldes y concejales de la comarca, ha insistido en que la Junta actúe como debe para acabar con la preocupación de las mujeres.

Noticia Relacionada Extrabajadores de la clínica de Talavera: «Citábamos a 60 mujeres al día con cinco minutos para cada mamografía» Javier Guayerbas La plantilla del centro que cerró en mayo de este año denuncian el limbo en el que quedó el cribado de cáncer de mama y contradicen a la Junta sobre las últimas citaciones

Por su parte, el diputado autonómico del PP, Santiago Serrano, ha recordado que se está viviendo una situación «escandalosa» para la ciudad de Talavera y su comarca que el Gobierno de Page está saldando con «ataques continuos» al alcalde de la ciudad, José Julián Gregorio, cuando debería haber sido justo lo contrario. Pero ha recordado que la Junta se ha dedicado al «insulto, a cargar contra el Partido Popular y decir que son bulos o noticias falsas cuando es la propia Junta de Comunidades la que reconoce que se ha olvidado de miles de mujeres desde el mes de mayo a la hora de hacerles el cribado del cáncer de mama.

Y es que, según ha continuado Serrano, «es intolerable el abandono sistemático al que Page tiene sometida a la comarca y la zona de Talavera», a lo que se le suma la cuestión «más importante» como es la sanitaria. Una crisis sanitaria en la que Page se niega a dar explicaciones y se dedica a «cerrar en falso» un escándalo que sigue siendo, día tras día, objeto de informaciones a nivel nacional en diferentes medios de comunicación.

Es por eso que ha recordado que el PP de Castilla-La Mancha, a través de su presidente, su grupo parlamentario, sus alcaldes y portavoces y cualquiera de sus cargos, va a seguir exigiendo «transparencia» a García-Page, que lo que tiene que hacer es cesar a su consejero de Sanidad «de manera inmediata» y además «pedir perdón a las miles de mujeres afectadas, que no tendrían que sufrir la nefasta gestión que se está realizando en materia sanitaria».