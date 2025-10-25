Suscribete a
Alcaldes del PP de la zona de Talavera denuncian la «desinformación» de Page sobre los cribados de cáncer de mama

Acusan al gobierno regional de desatender la salud de las mujeres en Talavera y de priorizar ataques políticos en lugar de soluciones efectivas ante la crisis sanitaria

Alcaldes del PP de la zona de Talavera, este sábado, a las puertas del hospital de Talavera abc

ABC

Toledo

Varios alcaldes y portavoces de la comarca de Talavera de la Reina han trasladado este sábado la preocupación de las mujeres de sus localidades ante la «desinformación e inseguridad» que muestra el Gobierno de Castilla-La Mancha, presidido por Emiliano García-Page, en ... la crisis sanitaria de los cribados de cáncer de mama en Talavera de la Reina.

