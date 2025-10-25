Suscribete a
La Junta evaluó a Quirón con cero puntos en Talavera y ahora hará las mamografías

La clínica se hizo con el contrato en las provincias de Albacete, Ciudad Real y Guadalajara donde obtuvo puntuación y cerró un precio de 38 euros por prueba

Extrabajadores de la clínica de Talavera: «Citábamos a 60 mujeres al día con cinco minutos para cada mamografía»

Realización de una mamografía en una clínica del grupo Quirón
Realización de una mamografía en una clínica del grupo Quirón

Javier Guayerbas

Toledo

En el procedimiento de adjudicación del programa de detección precoz del cáncer de mama en Castilla-La Mancha, correspondiente al periodo 2023-2028, la puntuación otorgada a las empresas licitadoras en el área sanitaria de Talavera de la Reina revela un resultado cuanto menos ... curioso en el caso de IDCQ Hospitales y Sanidad, es decir, del grupo Quirón.

