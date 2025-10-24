Suscribete a
Extrabajadores de la clínica de Talavera: «Citábamos a 60 mujeres al día con cinco minutos para cada mamografía»

La plantilla del centro que cerró en mayo de este año denuncian el limbo en el que quedó el cribado de cáncer de mama y contradicen a la Junta sobre las últimas citaciones

Page adjudicó el cribado a la clínica de Talavera que ofrecía mamografías a 22 euros

Se informaron y notificaron todas las mamografías realizadas en el centro
Se informaron y notificaron todas las mamografías realizadas en el centro ABC

Javier Guayerbas

Toledo

Durante años, el Centro de Diagnóstico Médico de Talavera de la Reina (Toledo) fue el punto clave para la detección precoz del cáncer de mama en esta área sanitaria que abarca la ciudad y los pueblos de la comarca. Allí, un equipo de 13 profesionales ... atendía cada jornada a decenas de mujeres citadas dentro del programa de detección precoz del cáncer de mama que impulsa la Consejería de Sanidad. Hasta que el pasado mes de mayo las puertas se cerraron definitivamente, dejando en el aire un servicio esencial para miles de pacientes.

