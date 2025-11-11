«¿Que si me sorprende el tiroteo en El Casar de Escalona? No, en absoluto»

La avenida Talavera de la Reina atraviesa como una autovía, de cabo a rabo, la urbanización Cerro Alberche, la más grande de las doce que hay en El Casar de Escalona (Toledo), desembocando en el punto limpio. Por allí andaba zascandileando con el perro, sobre ... las nueve del domingo, ya noche cerrada, un vecino que prefiere mantenerse en el anonimato y al que la autoridad impidió desandar el camino de vuelta a casa: «La Guardia Civil, lógicamente cumpliendo con su obligación, me dijo: 'No pase que arriba hay un asunto desagradable'. Oí voces, pero nada más; me he enterado por ustedes -los medios de comunicación- de lo que ha pasado. ¿Que si me sorprende? No, en absoluto».

Al mediodía de este lunes, las cámaras de televisión se arremolinaban a la altura del número 749 de la citada avenida mientras el vecino aseguraba que ese chalé en concreto «cambiaba de gente continuamente». Unos metros más abajo, sobre todo en la acera, todavía estaba fresco el rastro de la sangre y, si se agudizaba la mirada, aún quedaban casquillos de bala de la batalla desatada horas antes en un visto y no visto.

Una operación antidroga comandada por la Policía Nacional y en la que intervino el Grupo Especial de Operaciones (GEO), su cuerpo de elite, derivó en un infierno cuando los agentes se vieron sorprendidos por los narcos, que abrieron fuego, y no tuvieron más remedio que responder al ataque. Entre los presuntos delincuentes -todos dominicanos, «malos, malísimos», según ha confirmado ABC-, uno falleció en el lugar de los hechos; otros dos también resultaron alcanzados por los disparos y llevados al hospital de Toledo, donde siguen ingresados bajo custodia policial y en estado grave; y un cuarto, el único que se libró de la balacera, fue trasladado al hospital de Talavera y ha sido dado de alta, aunque permanece detenido. Por parte de la Policía Nacional, ningún agente salió herido.

Cerro Alberche, la urbanización en la que ocurrió el tiroteo J. A. P.

El sindicato Unión Federal de Policía (UFP) publicó una nota de prensa al respecto, explicando que los Geos trataban de «interceptar un vehículo de narcos de origen dominicano que procedían de Portugal» y que estos «'cobradores' y especialistas en secuestros para cobrar deudas» empezaron el tiroteo al sentirse acorralados. Asimismo, lamentan que «la delincuencia está dando un salto cualitativo importante y no se cortan a la hora de disparar a los policías. La impunidad es absoluta».

La Policía Nacional lidera una investigación que continúa abierta y que cuenta con la colaboración de la Guardia Civil y la Agencia Tributaria. El juez encargado del caso ha decretado el secreto de las actuaciones.

«No es gente de aquí. Es un tema aislado, puntual; este pueblo es muy tranquilo», afirmó a este periódico en su despacho del Ayuntamiento Israel Pérez, alcalde de El Casar de Escalona, además de senador. Pese a que en el pueblo apenas hay 2.100 empadronados, el regidor expuso que «la población flotante puede ser de 3.000-4.000 personas y sí que es verdad que en verano podemos ser hasta 17.000». Sólo en Cerro Alberche hay unas 1.600 parcelas y para «el 70-80 por ciento» de los vecinos la urbanización funciona como segunda residencia.

El municipio únicamente tiene asignados cinco policías locales, a los que les es «imposible cubrir las 24 horas». Cuando ocurre algo, se moviliza el cuartel de la Guardia Civil de Santa Olalla, ubicado a diez kilómetros.

Enganches 'a punta pala'

Este lunes era festivo en Madrid y se notaba que había más gente de la habitual, remoloneando su vuelta a la capital. Cuando aparece el frío, en Cerro Alberche aguantan «un bar -ahora cerrado por vacaciones-, una farmacia y el súper 'La Rotonda', y no busque más», declaró a ABC Miguel Ángel, uno de los pocos con vivienda habitual. Como la inmensa mayoría, se enteró por la televisión de lo sucedido el domingo. «En el hogar del jubilado hacemos un binguillo y al volver me llamó un amigo y me comentó: 'No te vengas por la carretera del río que ha habido un tiroteo y un muerto'», relataba en las inmediaciones del súper, a la vez que daba cuenta de un bote de Mahou Clásica.

Aún quedaban casquillos de bala de la batalla desatada J. A. P.

Miguel Ángel negó problemas de convivencia y reconoció cierta okupación. «Y yo que he trabajado en Iberdrola, sí le digo que hacen enganches de luz 'a punta pala'», añadió. Asimismo, admitió que no le pilla de sorpresa lo de los narcos. Para justificarse sacó su móvil y buscó un vídeo del programa 'Apatrullando' de La Sexta, emitido en abril de este año, donde dos 'jardineros' -los encargados de cuidar la droga- eran entrevistados para la televisión después de ser pillados resguardando una enorme plantación 'indoor' de marihuana precisamente en El Casar de Escalona.

La macrorredada de 2021

Aquello no fue una anécdota. En el verano de 2021 hubo una macrorredada en Cerro Alberche en la que trabajaron sobre el terreno más de 450 policías nacionales, con 33 detenidos y más de una treintena de registros, incautando 3.000 plantas y pico de 'maría', armas largas y cortas de fuego, munición, dinero en efectivo, uniformidad policial y dispositivos luminosos de vehículos policiales.

Y con anterioridad, en 2012, José Muñoz 'el Comanche' mató a tiros de forma «alevosa» a David Fernández y Miguel Ángel Cortés 'Willy', cuñado de David, en el paraje de La Chopera, próximo al río.