Suscribete a
ABC Premium
Boletín del día
Escucha las noticias de este martes 11 de octubre

«¿Que si me sorprende el tiroteo en El Casar de Escalona? No, en absoluto»

Un dominicano fallecido y otros tres heridos tras responder a balazos a los Geos el domingo, ya de noche; eran «cobradores de deudas» según UFP, que alerta de que «la delincuencia está dando un salto cualitativo importante y no se cortan a la hora de disparar a los policías»

Un narco muerto y tres heridos por disparos durante una operación antidroga en El Casar de Escalona (Toledo)

Este lunes todavía estaba fresco el rastro de la sangre
Este lunes todavía estaba fresco el rastro de la sangre J. A. P.
Juan Antonio Pérez

Juan Antonio Pérez

El Casar de Escalona

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La avenida Talavera de la Reina atraviesa como una autovía, de cabo a rabo, la urbanización Cerro Alberche, la más grande de las doce que hay en El Casar de Escalona (Toledo), desembocando en el punto limpio. Por allí andaba zascandileando con el perro, sobre ... las nueve del domingo, ya noche cerrada, un vecino que prefiere mantenerse en el anonimato y al que la autoridad impidió desandar el camino de vuelta a casa: «La Guardia Civil, lógicamente cumpliendo con su obligación, me dijo: 'No pase que arriba hay un asunto desagradable'. Oí voces, pero nada más; me he enterado por ustedes -los medios de comunicación- de lo que ha pasado. ¿Que si me sorprende? No, en absoluto».

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app