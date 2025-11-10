Suscribete a
Un muerto y tres heridos por disparos durante una operación antidroga en El Casar de Escalona (Toledo)

La Policía Nacional respondió al fuego después de que varios presuntos delincuentes abrieran fuego en plena calle cuando los agentes desplegaban un operativo antidroga en la localidad toledana

Dos individuos atracan una entidad bancaria en El Casar de Escalona

Los hechos ocurrieron este domingo en El Casar de Escalona
F.F.

Toledo

Una persona ha fallecido y otras tres han resultado heridas de bala en el transcurso de una operación antidroga desarrollada por la Policía Nacional a última hora de este domingo en la localidad toledana de El Casar de Escalona.

La intervención policial se ... llevó a cabo en una urbanización del municipio, donde los agentes desplegaron un operativo contra el tráfico de drogas.

