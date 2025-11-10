Un muerto y tres heridos por disparos durante una operación antidroga en El Casar de Escalona (Toledo)

Una persona ha fallecido y otras tres han resultado heridas de bala en el transcurso de una operación antidroga desarrollada por la Policía Nacional a última hora de este domingo en la localidad toledana de El Casar de Escalona.
La intervención policial se ... llevó a cabo en una urbanización del municipio, donde los agentes desplegaron un operativo contra el tráfico de drogas.
Al llegar al lugar, los presuntos delincuentes abrieron fuego en plena calle contra los agentes, lo que provocó que la Policía Nacional respondiera a los disparos.
Ha ocurrido este sábado sobre las 13:00 horas, la Guardia Civil ha localizado ya el vehículo de los asaltantes, pero no a los ocupantes, según testigos
Fruto del intercambio de disparos resultó fallecida una persona y otras tres fueron alcanzadas por las balas, aunque no han trascendido por el momento más detalles sobre su estado ni sobre si entre los heridos se encuentran agentes o narcos.
La Policía Nacional mantiene abierta la operación y la investigación para esclarecer lo ocurrido y determinar las circunstancias exactas del enfrentamiento.
